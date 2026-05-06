Preocupación por el estado de la gramilla de un importante estadio de Centroamérica

Recientemente el Estadio Francisco Morazán en Honduras ha recibido criticas por el estado su gramilla por un concierto realizado el 2 y 3 mayo.

En Honduras surgió una intensa controversia respecto a las condiciones del terreno de juego en el Estadio Francisco Morazán, tras las presentaciones del artista Eddie Herrera en San Pedro Sula los días 2 y 3 de mayo.

Las críticas se basan en que se realizó un desembolso millonario en 2024, el cual ascendió a un poco más de $1,5 millones, para la transición hacia una superficie híbrida (es decir, que combina un pequeño porcentaje de partes sintéticas, lo cual mejora su resistencia).

Sin embargo, tras las actividades promovidas por el ayuntamiento sampedrano y los duelos futbolísticos que antecedieron, la gramilla no se encuentra en estado ideal y muestra un deterioro considerable en comparación con su apariencia el día de la inauguración.

El reconocido periodista Julio César Cruz publicó en su cuenta de X publicó unas imágenes donde se aprecia la gramilla dañada.

La administración de Roberto Contreras por temas políticos y desde un principio no dejó que el Morazán tuviera una pantalla donada por Huawei. Son incapaces de mantener bien la grama y para venir a rematar han dejado así su césped tras un concierto. pic.twitter.com/ML3C9gRua8 — Julio César Cruz (@crumar92) May 3, 2026

Este recinto deportivo es la sede principal del Real España, conjunto dirigido por el estratega costarricense Jeaustin Campos. Precisamente, la escuadra aurinegra tiene programado para este sábado 9 de mayo el “Clásico Moderno” ante el Olimpia, como parte de las cuadrangulares del Clausura 2026.

Ante los cuestionamientos, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, publicó este lunes 4 de mayo en su perfil oficial de Facebook una imagen que evidencia las labores de mantenimiento. El jerarca manifestó: “Así está la cancha después del concierto. Dedicado a mis detractores bazofias”.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, mostró en sus redes sociales el estado de la gramilla luego de los conciertos. Créditos: Facebook de Roberto Contreras (Facebook de Roberto Contreras /Facebook de Roberto Contreras)

Dicho recinto albergó, el pasado 9 de octubre, el duelo entre Costa Rica y Honduras correspondiente a la eliminatoria hacia la Copa del Mundo 2026. En aquella oportunidad, el choque efectuado en el inmueble concluyó con una paridad sin anotaciones.