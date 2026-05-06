Fútbol

Preocupación por el estado de la gramilla de un importante estadio de Centroamérica

El Estadio Francisco Morazán sufrió severos daños en su cancha tras un concierto de Eddie Herrera

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Por Steven Torres
En el Estadio Francisco Morazan en Honduras, Costa Rica tiene la segunda visita en la eliminatoria.
Recientemente el Estadio Francisco Morazán en Honduras ha recibido criticas por el estado su gramilla por un concierto realizado el 2 y 3 mayo. (La Nacion/La Nacion)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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