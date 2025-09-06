Fútbol

Polémica por decisión del Comité Olímpico de excluir al fútbol sala femenino de Juegos Centroamericanos

El presidente del Comité Olímpico, Henry Núñez, defiende la decisión, lo cual no comparten en el futsal femenino

Por Juan Diego Villarreal
Selección Nacional de Futsal femenina Premundial de Futsal Femenino, Guatemala 2024 Costa Rica vs. Canadá 29 de abril del 2025 Concacaf
Costa Rica empató 2-2 con Estados Unidos en el Premundial en Guatemala, en mayo pasado. La Tricolor fue tercera y no avanzó a la Copa del Mundo. (La Nación/Concacaf)







