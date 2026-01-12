¿Podrá estar el arbitraje de Costa Rica en el Mundial 2026? Este es el principal candidato

Juan Gabriel Calderón (con el balón) es la principal carta de Costa Rica para ir a la Copa del Mundo 2026.

El arbitraje costarricense podría estar de regreso en una Copa del Mundo para la edición de 2026. Enrique Osses, Presidente de la Comisión de Arbitraje, confirmó que dos réferis se encuentran en la etapa final de elección de la FIFA.

Se trata del árbitro central Juan Gabriel Calderón, además de Benjamín Pineda, quien continúa como firme candidato, pero para un puesto en la Sala de Videoarbitraje.

Osses confirmó que desde su llegada a la Federación Costarricense de Fútbol tuvo el firme objetivo de darle protagonismo al arbitraje tico, por lo que la presencia internacional de los costarricenses es un aspecto clave en su labor.

“Sin duda es un objetivo. Hemos trabajado para eso, hemos buscado las condiciones, pero esto no depende de mi visión ni de mi querer. Yo hago una gestión de diplomacia; ese trabajo ha sido efectivo y ahora tenemos opciones reales”, afirmó.

Osses confirmó que, en este momento, Juan Gabriel Calderón se encuentra en Brasil como parte de la preparación que la FIFA solicita para los árbitros que avanzan en el proceso hacia el Mundial.

“Juan Gabriel lo ha hecho excelente. Estuvo en la Copa Oro, donde dirigió hasta semifinales; en la final de la Leagues Cup; en la Copa Árabe, y luego, en la eliminatoria, estuvo en todas las fechas. Está siendo evaluado fuertemente, pero está respondiendo muy bien”, detalló.

Para el presidente de la Comisión de Arbitraje, Calderón cuenta con todo el desarrollo técnico para dirigir en un Mundial.

“Está en Río de Janeiro con todos los árbitros del mundo. Él tiene todos los aspectos técnicos para ser considerado, lo cual nos deja muy satisfechos, porque es el trabajo que hemos hecho a nivel local lo que lo tiene preparado”, puntualizó.

Osses también reveló que Benjamín Pineda sigue en la pelea por estar entre los árbitros VAR de la Copa del Mundo y acompañar a Calderón.

“Llegaron al final; ahora le toca a la FIFA definir”, concluyó.

En 2022, Costa Rica solo tuvo un árbitro en el Mundial, el asistente Juan Carlos Mora.

Para encontrar al último central tico hay que devolverse hasta el año 2002, cuando William Matus dirigió en la cita de Corea y Japón. Por su parte, Ricardo Montero estuvo como cuarto árbitro en cuatro partidos de Rusia 2018.