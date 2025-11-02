Fútbol

Pérez Zeledón sacude a Puntarenas FC y sigue más vivo que nunca en el torneo

Pérez Zeledón logró vencer a Puntarenas para seguir presionando por el cuarto puesto de la clasificación

Por Esteban Valverde
Kliver Gómez de Puntarenas buscó ser ofensivo por la zona derecha de los porteños.
Kliver Gómez de Puntarenas buscó ser ofensivo por la zona derecha de los porteños, en la jugada lo marcó Rodrigo Garita de Pérez Zeledón. (Puntarenas /Puntarenas FC)







