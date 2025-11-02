Pérez Zeledón sacude a Puntarenas FC y sigue más vivo que nunca en el torneo

Kliver Gómez de Puntarenas buscó ser ofensivo por la zona derecha de los porteños, en la jugada lo marcó Rodrigo Garita de Pérez Zeledón.

El Municipal de Pérez Zeledón se niega a morir en el torneo de la Primera División. Los generaleños sacaron un triunfo agónico ante Puntarenas FC 2-1 para seguir en la lucha.

El partido fue extraño para los generaleños porque no pasaron apuros en 88 minutos y controlaron a su rival sin problema, al punto que se pusieron arriba en el marcador y no tuvieron peligro en su área.

El duelo era complejo para Puntarenas, ya que era notoria la falla por presión. Una derrota para los chuchequeros era un serio inconveniente en las aspiraciones de clasificación.

Pérez luego del gol de Jefferson Rivera en el minuto 36 prefirió ordenarse y administrar. La estrategia funcionó por casi todo el partido.

El futbolista de Pérez tomó un balón en un contragolpe, se adentró en el área y con un remate rastrero de pierna derecha abombó las redes.

El Puerto con más ganas que fútbol insistió con juego directo hasta que en el último minuto del tiempo regular José Pablo Córdoba logró marcar y poner el 1-1 momentáneo.

Lo que nunca imaginó Puntarenas es que el fútbol le daría el triunfo a Pérez en el último suspiro, cuando los puntarenenses se conformaban con un punto apareció Jorman Aguilar, delantero panameño, para colocar el 2 a 1 definitivo.

La diana del panameño fue una joya al minuto 90+7. Con los dos equipos totalmente lanzados por el triunfo, el canalero tomó el esférico desde larga distancia y con un zurdazo dejó sin reacción al arquero adversario y dio tres unidades de oro a los suyos.

El resultado desató la locura en el banquillo de Pérez, sobre todo porque el gane los mantiene en el quinto puesto con 20 unidades, mismas que tiene el Cartaginés. Ante esto, los Guerreros del Sur pelean con todo por meterse entre los cuatro primeros y añaden presión para que los brumosos no puedan ni pestañear.

“La verdad estamos mejor, porque tenemos a Cartaginés y Herediano en el camino y esos son rivales directos. Nosotros sabemos que si perdemos quedamos eliminados, pero si ganamos tenemos todo para calificar. Estamos con el cuchillo entre los dientes y con sabor a liguilla en la boca, entonces vamos a luchar”, aseguró Luis Orozco, timonel de Pérez, en la conferencia de prensa realizada después del juego.

Por su parte, el DT de Puntarenas, César Alpizar, destacó que su equipo luchó hasta el último suspiro; aceptó que la derrota duele muchísimo, pero también hizo un llamado de atención de que el equipo se siente todavía fuera de la lucha por clasificar.

“El juego fue complicado. Si no nos dan los puntos para clasificar pues vamos a buscar por quedar lo más alto posible. Nosotros queremos ser protagonistas, vamos a ir por los nueve puntos que quedan en disputa, pero todavía no estamos eliminados, estamos ahí. Queremos protagonismo”, enfatizó César Alpizar en la conferencia de prensa.

Ulises Segura intentó tener el control de la media cancha de Puntarenas FC. (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

El siguiente encuentro de Pérez será el 24 de noviembre contra Cartaginés, ese cotejo es de ‘seis’ puntos para los generaleños, quienes si quieren golpear la mesa deberán asustar a los brumosos y ganarles ese duelo particular para continuar en ese mano a mano por el tercer y cuarto lugar.

De momento, el equipo de Luis Orozco, continúa en la lucha y demostrando buen fútbol, control de los resultados y sigue en pie de lucha descartando rivales. En esta fecha, PZ consiguió sacudirse la presión de Puntarenas y dejó a uno de los protagonistas del torneo pasado bastante golpeado en los deseos de volver a meterse en la parte alta de la tabla del certamen.