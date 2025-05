Paulo Wanchope: ‘Él (Óscar Ramírez) no es el único que analiza y estudia’

–¿Dónde se le fue la ventaja a Saprissa?

–Creo que es importante mencionar que, para ambos equipos, la cancha fue un factor complicado, pero por el estilo de juego que nosotros tenemos, fue aún más complejo. Fue difícil para nuestros jugadores, pero al final rescatamos el punto, siendo Saprissa. Pese a algunas cosas raras que pasan, nosotros, con pundonor y empuje, logramos el empate. Fue una jugada de balón largo y una peinada de Waston, utilizando el recurso aéreo. Al frente hay un rival calificado, y esto está totalmente empatado.

–¿Cuáles son esas “cosas raras” a las que se refiere?

–Ustedes lo han visto... pero prefiero no entrar más en eso. Creo que dimos un buen espectáculo pese a la lluvia. Nosotros estamos para analizar, seguir luchando con pundonor y perseverancia. No podemos desconcentrarnos.

–¿Por qué decidió ingresar a Ryan Bolaños? ¿Puede explicar los cambios?

–Con Barahona teníamos tiempo de no darle minutos. En algún momento le dimos la oportunidad, al igual que a Sinclair. Ahora le tocó a Ryan, que ha entrenado muy bien. Alajuelense es fuerte por los costados, y consideramos que él podía ayudar a Joseph Mora. Delante de Joseph estaba Loría, pero no tenía el recorrido defensivo necesario para contener a Badilla. Por eso hicimos ese ajuste. Además, Barahona empezó a sentir molestias musculares desde el minuto 20 y nos hacía señas. Ya venía con ese problema.

–¿Qué piensa de que Óscar Ramírez dijera que tenía sospechas de una posible filtración de información hacia Saprissa?

–Es que no es el único que analiza y estudia. Yo entiendo que ustedes respetan a Óscar, y con razón. Pero esto es lo mínimo que debe hacer cualquier entrenador. No es nada extraordinario ver 700 videos.Además, que Mariano o Fidel hagan cambios de orientación no es sorpresa. Eso es parte de su repertorio. Pero bueno, respeto a Óscar porque ha ganado mucho.

–¿Cómo visualiza el partido de vuelta?

–Uno lo ve cerrado, por el rival. Todos sabemos lo que es Alajuelense. Si analizamos nuestro funcionamiento y las opciones que tuvimos, creo que generamos para más goles. Ahora nos toca visitar el Morera Soto, y sabemos lo que representa eso, pero también sabemos quién es Saprissa.