Fútbol

Partido Nicaragua vs. Costa Rica contará con una herramienta vital para la justicia deportiva

El cuerpo arbitral del partido entre Nicaragua y Costa Rica contará con un valioso refuerzo

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El VAR no había estado en las eliminatorias mundialistas, pero fue incluído para la última fase de las mismas en Concacaf.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección de Nicaragua
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.