Partido Nicaragua vs. Costa Rica contará con una herramienta vital para la justicia deportiva

El VAR no había estado en las eliminatorias mundialistas, pero fue incluído para la última fase de las mismas en Concacaf.

El juego eliminatorio entre las Selecciones de Costa Rica y Nicaragua, el cual se disputará este viernes a las 8 p. m., tendrá una herramienta clave para la justicia deportiva o que al menos puede aminorar la posibilidad de un error arbitral.

El duelo contará con videoarbitraje; es decir, a diferencia de las rondas previas del camino a la Copa del Mundo 2026, sí habrá VAR en esta fase eliminatoria.

La información fue confirmada por el departamento de prensa de la Fedefútbol, quienes también dieron a conocer que el próximo martes en el partido contra Haití, en el Estadio Nacional, también se tendrá VAR.

El duelo de los ticos y nicaragüenses tendrá como central a Marco Antonio Ortiz, árbitro mexicano.

El arbitraje fue tema de discusión en la previa debido a que el entrenador de Nicaragua, Marco Figueroa, hizo una insinuación sin pruebas en la conferencia previa.

Figueroa aseguró que estaba más preocupado por el arbitraje que por las fortalezas de Costa Ric,a como contar con Keylor Navas en el arco nacional.

El timonel mencionó que el central, al ser mexicano, tenía muchos coterráneos al frente como Miguel Herrera o el director de selecciones nacional, Ignacio Hierro, por lo que eso le generaba ‘mucha preocupación’.