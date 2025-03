Pagar el hidratante o la ambulancia: el dilema de un equipo femenino que también amenaza con retirarse

Ya se retiró Saprissa de la Primera División Femenina, y también lo hizo Puerto Viejo. Ahora hay otro equipo que se encuentra con toda la intención de competir, sin embargo, golpeado por la realidad, está dudando sobre su llegada al certamen. Sus condiciones actuales lo hacen preguntarse si existe o no la posibilidad de jugar.

Carmelita llegó a la máxima categoría para ocupar el puesto que tenía Saprissa; no obstante, las exigencias económicas de la máxima categoría tienen al plantel contra las cuerdas, sobre todo por el nulo apoyo que han recibido. La Primera División está para iniciar el 27 de abril próximo.

“Nosotros estamos trabajando desde todo punto de vista, intentando que el proyecto camine, porque no está siendo fácil. Estamos muy golpeados económicamente, hemos ido a tocar muchas puertas de patrocinadores, pero nadie quiere apoyar el fútbol femenino”, aseguró Allan Campos, director técnico y encargado del plantel.

LEA MÁS: ¿Qué dice la Uniffut al ver que puede perder otro equipo de la Primera División Femenina?

Campos explicó que las preocupaciones actuales son la ambulancia que deben poner por compromiso, además de cómo financiarán los arbitrajes como local, ya que la Federación Costarricense de Fútbol les cobra ₡300.000.

“Ahorita no tenemos un solo patrocinador. Los uniformes probablemente nos los darán por canje, y tenemos otro canje por ahí para fisioterapia, pero solamente eso”, externó.

A nivel de jugadoras, Campos contó que él, en este momento, solamente tiene un equipo: el de la Primera; de hecho, no posee la cantidad de jugadoras necesarias para hacerle frente al alto rendimiento, lo cual es una obligación.

“A nosotros nos exigen alto rendimiento. No solo tenemos la carga de la Primera, pero ninguna de las dos cargas es autosuficiente. Lo que tengo ahorita para el alto rendimiento son siete jugadoras. Yo puedo arrancar el torneo, pero solo con uno de los dos. En teoría, el del alto comienza el 12 de abril. Si este comienza mañana, no puedo jugar, por ejemplo”, afirmó.

En la planeación, el timonel explicó que, a nivel de presupuesto, él está luchando por decidir si darle prioridad al hidratante o a la ambulancia.

“Yo quiero jugar, y estamos corriendo para lograrlo, pero no sé si podremos asegurar nuestro cupo. Estamos a un mes y una semana, y esto está siendo muy difícil”, agregó.

LEA MÁS: Otro equipo anuncia su retiro de la Primera División

Otro tema que preocupa es que, luego del retiro de Puerto Viejo, todavía no hay claridad sobre cómo se recuperará esa plaza.

La próxima semana, la Fedefútbol citó a los diferentes equipos de la Primera División a una reunión para determinar qué sucederá.

“Yo tengo clara mi posición. Les diré que pienso arrancar el campeonato, pero no sé si podré terminar. Si a la segunda fecha yo veo que las condiciones no dan, que sepan que me retiraré”, finalizó.

Actualmente, la Primera División Femenina la integran: Alajuelense, Sporting, Municipal Pococí, Chorotega, Dimas Escazú, Coronado y Carmelita.