Óscar Ramírez manda al campo al delantero que según Jafet Soto ya es de Herediano

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, decidió sorprender en el segundo tiempo con el ingreso tempranero de Joshua Navarro.

El volante manudo se ha visto en la polémica en los últimos días, ya que Jafet Soto dio a conocer que tenía ya firmado a un jugador de la Liga, a partir de la próxima campaña.

Aunque el nombre de Joshua no se ha dicho públicamente, lo cierto es que es el jugador que ya Herediano tiene arreglado para llegar al plantel.

De hecho, Óscar Ramírez confirmó en su conferencia de prensa previo al juego que confiaba plenamente en la ética del atacante.

“Creo que me he encontrado con un muchacho con unos valores increíbles y eso pues me da para pensar en cosas con valores muy importantes, él viene de una familia muy humilde y hablamos sobre eso y está todo claro”, acotó.