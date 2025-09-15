Fútbol

¡Orgullo de Costa Rica! Gerald Drummond se llena de gloria al avanzar a las semifinales del Mundial del Atletismo

El desamparadeño Gerald Drummond logró meterse a las semifinales del Mundial de Atletismo, en Tokio, Japón

Por Juan Diego Villarreal
Gerald Grummond Mundial de Atletismo de Tokio, Japón 400 metros vallas Clasificó a semifinales 15 de setiembre del 2025 Fotografía: Luis Diego Gómez
Gerald Grummond festeja su clasificación a las semifinales del Mundial de Atletismo en Tokio, Japón, en los 400 metros vallas. Fotografía: Luis Diego Gómez (La Nación/Fotografía: Luis Diego Gómez)







Juan Diego Villarreal

