¡Orgullo de Costa Rica! Gerald Drummond se llena de gloria al avanzar a las semifinales del Mundial del Atletismo

Gerald Grummond festeja su clasificación a las semifinales del Mundial de Atletismo en Tokio, Japón, en los 400 metros vallas. Fotografía: Luis Diego Gómez

El atleta costarricense Gerald Drummond Hernández avanzó a las semifinales del Mundial de Atletismo que se realiza en Tokio, Japón, en un cierre de infarto donde sorprendió al jamaiquino Roshawn Clarke.

Drummond, quien corrió en el cuarto heat, en el carril ocho, registró un tiempo de 48 segundos y 81 centésimas (48.81), compitiendo de forma muy inteligente y logrando el cuarto puesto de su serie, lo que le dio el pase directo a la segunda ronda.

💥 ¡Hubo que esperar, hubo suspenso! Gerald Drummond se metió en las semifinales del Mundial de Atletismo. pic.twitter.com/cukB51jJkE — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 15, 2025

El vencedor de la serie fue Rai Benjamin, con 48.15, seguido por Emil Agyekum con 48.33, Víctor Ntweng de Botsuana con 48.54, y Drummond con 48.81.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Drummond, de 31 años, también había avanzado a las semifinales, por lo que durante el último año ha demostrado estar en gran nivel, clasificando al Mundial en el puesto 27 del ranking de la World Athletics.

La semifinal de esta prueba será el miércoles 17 de setiembre a las 6:30 a. m. hora de Costa Rica. El tico estará ubicado en el tercer heat.

Gerald, quien correrá en el carril 4, estará enfrentando en su serie a Roshawn Clarke, de Jamaica, Alastair Chalmers de Gran Bretaña, Rai Benjamín de los Estados Unidos, Alison Dos Santos de Brasil, Bassem Hemeida de Qatar Víctor Ntweng de Botsuana y Berke AkCam de Turquía.

Para el atletismo nacional, avanzar a semifinales es un gran logro y Drummond escribió así una gloriosa jornada.