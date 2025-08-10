Orgullo de Costa Rica: Esgrima suma la primera presea en los Panamericanos Junior

Luna Mía Fernández (izq.) perdió la semifinal ante la venezolana Victoria Guerrero, en la modalidad de espada, en los Juegos Panamericanos Junior, en Paraguay. Fotografía: CON

La delegación de Costa Rica sumó su primera medalla en los II Juegos Panamericanos Junior, que se celebran en Asunción, Paraguay.

La primera atleta en subir al podio fue la esgrimista Luna Mía Fernández, quien obtuvo la presea de bronce al caer en las semifinales de la modalidad de espada frente a la venezolana Victoria Guerrero, por marcador de 9-13.

Fernández avanzó a las semifinales luego de vencer a la colombiana Isabella González.

En otros resultados, dados a conocer por el Comité Olímpico Nacional, en la disciplina de ciclismo femenino, en la prueba de contrarreloj, Diandra Ramírez finalizó en la décima posición con un tiempo de 40:35:48, mientras que Melissa Ávila fue decimosexta con 42:43:71.

En la contrarreloj masculina, José Pablo Sancho se ubicó sexto con 50:36:86 y Kenny Chaves fue décimo con 58:44:45.

José Pablo Sancho fue sexto en la contrarreloj de los Juegos Panamericanos Junior de Paraguay. Fotografía: CON (La Nación/Fotografía: CON)

“Agradecerle a Dios por la oportunidad. En el Campeonato Panamericano de Ciclismo quedé sétimo y hoy mejoré mi posición. Le quiero dedicar esta competencia a mis padres, en especial a mi mamá, por el Día de la Madre, por todo el apoyo y ayuda, así como a mi equipo”, expresó Sancho en un video difundido por el Comité Olímpico Nacional.

Por su parte, en ciclismo de montaña varonil, Jared Méndez fue séptimo con 1:22:01 y Jonathan Aguilar finalizó duodécimo con 1:24:40.

Mientras tanto, en el BMX freestyle, Dereck Solano sumó 68.33 puntos, alcanzando un promedio general de 69.31 que le asegura la cuarta posición de la clasificación general y su pase a la final este lunes.

En el tiro con arco, en la modalidad de pareja mixta, Valeria Villalobos y Josep González vencieron a Chile en cuartos de final, pero cayeron ante México en semifinales. Ahora buscarán la medalla de bronce este martes a las 9:30 a.m. frente a Colombia.

Asimismo, el equipo femenino de voleibol de sala se enfrentará a su similar de Paraguay a las 5:30 p. m.