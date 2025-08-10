Fútbol

Orgullo de Costa Rica: Esgrima suma la primera presea en los Panamericanos Junior

La delegación costarricense arrancó su participación en las justas continentales juveniles

Por Juan Diego Villarreal
Luna Mía Fernández Juegos Panamericanos Junior Medalla de bronce Esgrima, modalidad espada Fotografía: CON
Luna Mía Fernández (izq.) perdió la semifinal ante la venezolana Victoria Guerrero, en la modalidad de espada, en los Juegos Panamericanos Junior, en Paraguay. Fotografía: CON (La Nación/Fotografía: CON)







Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

