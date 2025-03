NoComaCuento: Miguel ‘Piojo’ Herrera no recibió llamada de un presidente pidiendo convocar a un jugador

En redes sociales circula una imagen con supuestas declaraciones del entrenador de la Selección de Costa Rica, Miguel “Piojo” Herrera. En las mismas, el timonel afirma que recibió una llamada de un presidente de la Primera División sin identificar, quien le pidió convocar a un futbolista, específicamente a un número ‘10′.

“Un presidente del club me llamó y me dijo que llamara a un jugador, específicamente a un número ‘10′... La primera vez que me pasa algo así. Yo soy muy profesional y, junto con mi equipo de trabajo, elegimos a los mejores y no nos vamos a dejar guiar por una llamada”, se lee en la publicación.

La Nación consultó a Adriana Durán, directora de Comunicación y prensa de la Federación Costarricense de Fútbol, quien confirmó que la publicación es falsa.

Miguel Herrera brindó una conferencia de prensa el jueves anterior, previo al partido contra la Selección de Belice, por el repechaje a la Copa Oro. En esa cita con la prensa, el estratega explicó que considera que, de entrada, los jugadores que están en el extranjero tienen un plus sobre los que juegan en el ámbito local.

“Sin duda alguna, tienen que pensar todos los que están aquí. Como lo acaban de decir, el que está afuera tiene un plus. O sea, el que sale a jugar fuera de su liga local tiene un plus, por algo está afuera”, afirmó.

Brindó esas declaraciones a propósito de un caso como el de Álvaro Zamora, que recibe convocatorias aunque no está jugando con regularidad.

“Desafortunadamente, para Zamora, su club ha tenido muchos problemas, no solo en la cancha, hablamos de temas extrafutbolísticos. Pero si ves entrenar a Zamora, parece que está jugando al 100% porque anda muy bien. Más allá de los que están aquí, ellos deben estar conscientes de que quien está afuera tiene una ventaja. No voy a dejar de ver a los de aquí, y uno de ellos podría quitarle el puesto a alguien de afuera, en eso estamos. Por lo que veo en los entrenamientos, me llena el ojo y me dice que no me equivoqué. Después vienen los partidos y ahí es donde realmente se clasifica para saber si estamos bien o no”, acotó.

Sin embargo, ni en ese momento ni otras comparecencias ante la prensa Herrera denunció la supuesta injerencia de un presidente para solicitarle le convocatoria de un jugador.