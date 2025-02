“Ni el dinero ni los autos juegan”; Herediano anuncia que no se intimida por el poderío de la MLS

El técnico del Herediano, Alexander Vargas, confía en el plantel que enfrentará al Real Salt Lake en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf. El estratega espera no extrañar a los jugadores que no viajaron debido a lesiones o a la falta de visa estadounidense.

Luego de empatar 0-0 en el Estadio Nacional, los florenses están obligados a ganar o a empatar con anotaciones, ya que los goles de visita son criterio de desempate. El encuentro se disputará este miércoles 26 de febrero a partir de las 7:30 p. m.

Para este compromiso, el equipo no contará con el hondureño Getsel Montes, ni con los costarricenses Yurguin Román, Yeltsin Tejeda, Joseph Bolaños y el cubano Marcel Hernández. A ellos se suman el mexicano José de Jesús “Tepa” González y el costarricense John Jairo Ruiz.

Montes, González y Ruiz están ausentes por lesión, mientras que Román, Tejeda, Bolaños y Hernández no pudieron viajar debido a la falta de visa estadounidense.

El estratega aseguró que, tras el primer encuentro, realizó un análisis más profundo del rival, el cual espera que dé frutos para que, junto con el equipo, pueda trascender a nivel internacional.

“Estos partidos son finales. Hemos trabajado la estrategia y debemos mantener el orden. El Real Salt Lake, en casa, jugará de manera diferente; ellos deben proponer, y nosotros haremos nuestro trabajo, el cual está bien encaminado. Esperemos que los jugadores y el cuerpo técnico lo interpreten de la mejor manera”, añadió Vargas.

Alexander Vargas confía en su plantel

El técnico no se intimida ante el poder económico del rival, que puede alinear hasta nueve jugadores de diferentes nacionalidades. Para él, lo más importante es la calidad y el esfuerzo de cada futbolista para alcanzar la meta trazada.

“En Estados Unidos, prácticamente todos los equipos tienen grandes condiciones. Cuentan con buenos jugadores e invierten mucho dinero. Las diferencias son notables en comparación con el fútbol centroamericano, pero cuando se entra a la cancha, todo eso queda atrás. Ni el dinero ni los autos juegan”, afirmó.

Alexander Vargas enfatizó que no se debe menospreciar al equipo que enfrentará a la MLS, ya que el plantel rojiamarillo cuenta con grandes jugadores, algunos con experiencia en mundiales y torneos internacionales, y con hambre de lograr cosas importantes.

“Nosotros también tenemos grandes jugadores, algunos con experiencia mundialista y que han disputado este tipo de partidos. El respeto siempre estará presente, pero cuando entremos a la cancha, queremos hacer nuestro juego.

Contamos con una plantilla amplia y no podemos depender de un solo jugador. Quizás estemos un poco debilitados por la ausencia de algunos futbolistas, pero hay otros que vienen haciéndolo bien. No me puedo lamentar por los que no están. Tenemos una gran responsabilidad al representar a Costa Rica”, concluyó Vargas.