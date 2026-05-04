Fútbol

Mundialista de Costa Rica en 2022 lucha por entrar en la ‘crema’ del fútbol de Australia

Exjugador del Saprissa y Herediano terminó aventura en el Brisbane Roar de Australia, pero destacó con un golazo y por su nivel individual

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Por Esteban Valverde
Youstin Salas junto con aficionados que compartieron con él en un juego del Brisbane Roar.
Youstin Salas junto con aficionados que compartieron con él en un juego del Brisbane Roar. (Brisbane Roa/Brisbane Roar)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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