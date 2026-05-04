Mundialista de Costa Rica en 2022 lucha por entrar en la ‘crema’ del fútbol de Australia

Youstin Salas junto con aficionados que compartieron con él en un juego del Brisbane Roar.

Youstin Salas, volante costarricense del Brisbane Roar de Australia, consiguió en la última temporada ser determinante para su equipo, pese a que el club no pudo avanzar a la fase final del campeonato local.

Salas fue mundialista en Catar 2022 con la Selección de Costa Rica.

El volante destacó con un gol de pierna izquierda que fue considerado entre los mejores de la temporada, y su aporte fue tan bien valorado que la A-League (Primera División de Australia) lo postuló para el premio Jugador Favorito de los Fanáticos, el cual se entrega luego de una votación entre los aficionados.

De hecho, el nacional también compite con su anotación por el premio al Gol de la Temporada 2025-2026.

El exjugador de Saprissa y Herediano ha insistido en redes sociales en pedir apoyo para ganar los galardones.

“Por favor, ayudarme a votar acá para el gol y jugador del año. Gracias”, publicó en Facebook, donde también colocó el enlace para acceder a las votaciones. Usted también puede apoyar al exmorado accediendo a la siguiente dirección: https://surl.li/ziqtko

Salas llegó en el segundo semestre de 2025 a Australia para vincularse al Brisbane, luego de estar en las filas de Sporting FC, club dueño de su ficha. Ahora el futuro del jugador está en discusión, ya que el Brisbane tiene una opción de compra sobre él.

José Miguel Cubero, director deportivo de Sporting, explicó que ellos esperan al jugador para el inicio de la pretemporada 2026 - 2027.

“De momento regresa, tiene contrato un año más con nosotros, pero hay equipos interesados en Australia y otros países, pero formalmente debe presentarse. El cuerpo técnico de Andrés Carevic cuenta con él”, dijo Cubero a La Nación.

Salas ya sabe que debe presentarse nuevamente en Costa Rica.

“Ya él sabe que entre el 1° y 5 de junio lo esperamos para iniciar trabajos acá“, finalizó Cubero.