Mraz: el apellido que transformó a Alajuelense está al frente de ambicioso proyecto hotelero de Herediano

Al escuchar su apellido o verlo escrito, es imposible no asociarlo con una de las figuras más influyentes de la Liga Deportiva Alajuelense en la década de los 80.

Se trata de Iván Mraz (q. d. D. g.), el técnico nacido en la antigua Checoslovaquia que le devolvió el brillo a una institución que no pasaba por sus mejores momentos. Fue bicampeón con los rojinegros en las temporadas 1980 y 1991, además de desempeñarse como gerente deportivo del club durante muchos años.

Sin embargo, Thomas Mraz, el hombre detrás del proyecto Herediano Tapestry Collection by Hilton, que formará parte del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero, asegura no tener ningún vínculo familiar con el exentrenador de la Liga.

Aunque explicó que su familia proviene de Eslovaquia, el mismo país de origen de Iván Mraz tras la disolución de Checoslovaquia, este hecho es solo una coincidencia. La separación del país ocurrió tras la Perestroika en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), entre 1985 y 1991.

Así será el hotel del estadio Eladio Rosabal Cordero

Thomas Mraz nació en Estados Unidos, se crio en Puerto Rico y actualmente vive en Perú, donde es gerente general y vicepresidente de operaciones en Hammer Hotels.

Confiesa que le gusta el fútbol, aunque su carrera deportiva fue en el voleibol de playa, disciplina en la que jugó profesionalmente en California, Estados Unidos. También le apasiona el surf y caminar por las montañas. Su objetivo inmediato es concluir la construcción del hotel en el estadio Eladio Rosabal Cordero, en Heredia.

“Cuando llegué a Costa Rica, mucha gente me preguntó si era familia de ese señor, pero la verdad es que no. Sé que fue un técnico muy reconocido en el fútbol costarricense y que su apellido no es común”, manifestó entre risas.

Su abuelo era constructor, y de él heredó la pasión por el diseño y la construcción. Aunque estudió Finanzas en la universidad, su destino siempre estuvo ligado a la industria hotelera.

“Tengo 22 años de experiencia en proyectos hoteleros y su operación. Hace 25 años conocí a un señor que vive en Heredia y que es cercano a Aquil Al. En una reunión, se preguntaron por qué no construir un hotel en el estadio. Esa persona me contactó y, tras realizar los estudios de mercado, nos dimos cuenta de que el proyecto era viable”, relató Mraz.

El empresario comentó que ha visitado más de 40 países y ha estado al frente de algunos de los proyectos hoteleros más importantes en Perú, pero este es el primer hotel que construye dentro de un estadio.

“En unas semanas llegará al país una persona encargada de evaluar la posibilidad de incorporar un parque de aventura en el hotel, con actividades como canopy o ‘jumping’, que consiste en saltos desde una plataforma al vacío sujetos a una cuerda. Son solo ideas por ahora, pero queremos ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia diferente”, concluyó Mraz.