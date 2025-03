Minor Díaz le abre la puerta a la estrella ‘congelada’ en Guanacasteca

Minor Díaz regresa a un club que lo tiene enamorado pero por su afición, por su gente. El entrenador es el nuevo técnico del ADG y como parte de sus primeras decisiones es volver a integrar a Johan Venegas, delantero referencia de la institución, a la dinámica guanacasteca.

Venegas, con el anterior técnico: José García, tenía tres partidos de no ser tomado en cuenta.

Díaz vive con emoción el reto de debutar en el clásico pampero, contra Liberia, el próximo martes a las 9 p.m.

-¿Qué significa llegar nuevamente a la ADG?

-Tomo con mucha alegría esta oportunidad. A mí lo que me hace volver a la ADG es la afición. La afición de la ADG me quiere mucho y, estando en Liberia, ya me querían muchísimo. El cariño de la gente es tremendo, eso me da certeza y es por lo que siento que hoy estoy acá, sobre todo por la gente.

-¿Cómo salir del bache que enfrenta?

-Sabemos que no es el mejor momento. Yo me hice entrenador no en momentos fáciles, sino en un descenso con la UCR. Estos retos son parte de mi vida. Con el plantel podemos salir adelante, enderezar el camino; no es fácil, pero se puede hacer. Hay un camerino que anímicamente está golpeado, pero futbolísticamente lo podemos levantar. Queremos pelear la Centroamericana; analizando el calendario, tengo rivales directos en la mira, así que es importante.

LEA MÁS: Guanacasteca llegó a acuerdo para traer a un DT amante de sus colores

-¿Por qué el camerino está así?

-Las derrotas los tienen golpeados. Cuando un equipo no gana, llega la frustración; evidentemente eso los golpea. Estamos a tiempo de volver. Estamos para pelear y podemos buscar los objetivos.

-¿Vuelve Johan Venegas al plantel?

-En la primera reunión del domingo, lo primero que les dije fue que habláramos del tema deportivo y que me dieran la potestad de elegir. Yo elijo; si no era así, pues terminaba la reunión y seguía esperando una oportunidad. Don Jorge (Arias), el presidente, me dijo que las decisiones eran mías, eso me dio tranquilidad. Johan Venegas tiene la misma posibilidad que sus compañeros; tomaremos la mejor decisión.

-Su primer partido contra Liberia, su exequipo, y en el clásico de la Pampa...

-El destino me pone ahora de este lado de la acera, pero difícilmente un entrenador tiene el cariño de las dos aficiones. Fueron cuatro años en los que logramos un ascenso. Me vine ganándome un respeto y cariño. Más que un clásico, es un juego especial porque nos vamos a enfrentar con el rival de la provincia, pero sé que tendré un gran recibimiento. Me he ganado el cariño de ambos; vivo un momento muy especial porque he estado en los dos equipos como entrenador. El orgullo que me da esto es tremendo.

LEA MÁS: ¡Cae otro técnico de la Primera División costarricense! (Este solo duró un mes)

-La afición guanacasteca está ilusionada y feliz...

-En algún momento traje la frase: “Sangre Chorotega”. A mí eso me da alegría. Tenía rato de no ver esta efervescencia. Estoy agradecido de mi regreso. Cuando uno vuelve es porque hizo las cosas bien. Dios me da esa chance de volver; tengo cariño y respeto de la afición. Estoy contento, veo a la gente agradecida. Esperamos en Dios devolver esa confianza.

-¿Cuál idea llevará a la ADG?

-He conversado con los líderes, con todo el plantel. Tenemos días para ver qué podemos elegir, trataremos de elegir lo mejor posible. Yo no voy a cambiar mi estilo ofensivo, de buscar los juegos. Así llegaré al Edgardo Baltodano. Mi sello es limpio, es vertical.