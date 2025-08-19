Fútbol

Minor Díaz espera hacer realidad lo que no lograron mundialistas ticos y mexicanos en el Sporting FC

El entrenador Minor Díaz asume el banquillo del Sporting FC, con el reto de darle otra cara a la institución

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Minor DíazSporting FCTorneo Apertura 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.