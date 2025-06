Miguel ‘Piojo’ Herrera: ‘Para mí es más importante este juego (Bahamas) que la Copa Oro’

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, tiene claras sus prioridades. El timonel del plantel patrio no se anda con rodeos y pone sobre la mesa lo que verdaderamente le interesa: una victoria contra Bahamas.

De hecho, en conferencia de prensa el estratega fue enfático al afirmar que este partido es mucho más importante que todos los de la Copa Oro, sobre todo porque otorga tres puntos que acercan al equipo a la Copa del Mundo.

–¿Cómo toman enfrentar a Bahamas a una semana del inicio de la Copa Oro?

–Para mí, este juego es más importante que la Copa Oro en sí, porque estos partidos te llevan al Mundial. Hay que darles la seriedad que merecen. Obviamente, los rivales quizá no estén al nivel, pero le damos toda la importancia. Ganarlo es sellar el pase a la siguiente ronda.

–¿Cuál va a ser el planteamiento de Costa Rica?

–La idea es ganar, salir a buscar el partido. Nosotros vamos a jugar como lo definamos, vamos a manejar el juego. Si mañana se presta para ir a apretar, lo vamos a hacer. El once no está definido, pero lo tenemos bastante avanzado.

LEA MÁS: Este es el panorama de la Selección de Costa Rica en una eliminatoria que todavía no calienta

–¿Tendrá rotación o afrontará el juego contra Bahamas y luego contra Trinidad y Tobago con el mismo plantel?

–La idea no es rotar. En Selección eso no es posible. Ganando mañana aseguramos la siguiente ronda. Tenemos tres jugadores fuera por lesión: Brandon Aguilera, Kenneth Vargas y Carlos Mora. Están descartados por golpes.

–¿Afectan las condiciones del estadio?

–No debería ser así, porque no es nuestra cancha. Venimos como visitantes, esta es la cancha y hay que adaptarse. Es lo que ofrecen y nos vamos a adecuar. Si la cancha es sintética, me parece que no es mala. Es lo que presenta el rival, pero sabemos en qué área competimos y esto es lo que toca.

–¿Es obligación golear a Bahamas?

–La obligación es dar el máximo esfuerzo. No podemos pensar que siempre se debe golear, porque la gente se acostumbra, y está bien, hay que buscarlo. Yo digo que, cuando un rival no es fuerte, hay que demostrarlo. Hay que jugar al tope, y si se da la oportunidad de meter muchos goles, hay que hacerlo bien.

Si te pones serio y metemos muchos goles, pues es bueno.

LEA MÁS: Un guerrero silencioso busca colarse en la zaga de la Selección de Costa Rica

–¿Cuánto sirve este juego para la Copa Oro?

–Vamos a tomar el partido con la seriedad que merece. Nos va a servir. Veremos la resistencia que pone el rival. Si nosotros jugamos como queremos, la exigencia debe funcionar.

–¿Cómo toma que varios jugadores estén con el futuro en el aire? Francisco Calvo, Warren Madrigal, Patrick Sequeira, entre otros...

–Platico mucho con ellos. Nos interesa su futuro porque eso les da estabilidad para estar bien en la Selección. Lo más importante para mí es que tengan ritmo, que estén jugando y que podamos tener competencia para alcanzar un nivel óptimo en la Selección.