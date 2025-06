Miguel ‘Piojo’ Herrera insiste en su mensaje desafiante: quiere dejarse la Copa Oro con Costa Rica

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, volvió a recalcar su ambición de traer por primera vez la Copa Oro al país.

El mexicano también destacó la importancia de contar con el plantel completo de cara al juego contra Surinam, este domingo a las 9 p. m. Herrera atendió a los medios desde San Diego, California, en la conferencia de prensa previa al debut de la Sele en el torneo de la Concacaf.

—¿Mantiene el discurso de que Costa Rica puede ganar la Copa Oro?

—Tenemos equipo para ganarla, podemos ganarla. Nos ilusiona la posibilidad de conseguirlo. Está en nuestras manos querer y lograr el objetivo. Tenemos equipo para pelearle a quien sea.

—¿Cómo llega Costa Rica a la Copa Oro?

—Todos están bien; el grupo está cada día mejor. Juan Pablo Vargas está muy bien. No hay pretexto alguno y estamos al 100 %. Todos están entrenando parejo.

—¿Siente que a este equipo le podía faltar cierta ambición?

—Yo no sé si habría que pensar si se la creían o no, porque en 2014 hicieron un Mundial extraordinario. El discurso que pueda dar ahora es porque me recargo en lo que veo. Yo no podría decir que vamos a ganar la Copa Oro si no creyera en lo que reflejan los muchachos. Siento que estamos muy bien técnicamente, podemos hacerlo bien.

—¿Son Keylor Navas, Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo los líderes de su equipo?

—Son los líderes del grupo. ¿Quién no buscaría liderazgo en jugadores como Calvo, Keylor y Juan Pablo? Ellos demuestran liderazgo con trabajo, trabajan al 100 %, ponen el primer ejemplo. Pero estoy contento con todo el grupo, porque los jóvenes están levantando la mano.

—Usted ya ganó la Copa Oro… ¿Eso da un plus?

—Ganarla es trascendental. Me encuentro en un grupo que lo puede lograr, el ambiente es extraordinario y vamos a luchar para llegar a la final y conseguir el título.

—¿Tiene el once definido?

—Vamos a ver… Pero estamos definiendo que el que entre lo hará con todo. Sé que la actitud no cambiará. Estamos muy tranquilos con quien juegue.

—¿Hay mucha diferencia entre los legionarios y los que juegan en Costa Rica?

—No hay mucha… Contra Cataluña no pude jugar con los mismos chicos de este equipo. Yo creo que no hay tanta diferencia, porque hay muchos jugadores que están levantando la mano para salir. Los que están aquí compiten como los que están afuera. Bran, Van der Putten… todos pueden jugar, todos pueden pelear el puesto.

—¿Será Brandon Aguilera titular? ¿Por qué no lo usó en la eliminatoria?

—El aporte de Brandon es importante, pero su equipo pidió manejar los tiempos de la lesión. Se dio la recuperación al 100%, pero respetamos los tiempos, de acuerdo con lo que se platicó con su club. Brandon siempre me llenó el ojo, pero Josimar Alcócer demostró, Kenneth Vargas, Bran… Todos me pelean el puesto y están listos.

—¿Tuvo el tiempo para preparar el equipo como usted quería?

—Más allá del tiempo, siento que el equipo ha sido muy receptivo. Cuando se hacen 13 goles (serie ante Belice) y en otro partido ocho, es porque los muchachos están recibiendo las señales. Estamos viendo cómo nos defendemos bien. El dominio del juego debemos manejarlo nosotros, entonces eso lo tenemos que ver de acuerdo con el rival. El grupo de jugadores se ha puesto al servicio del colectivo.

—¿Cómo visualiza ese primer juego contra Surinam?

—La verdad es que nuestra área ha crecido muchísimo. Un caribeño irá al Mundial e irá a competir. No será sencillo.