Miguel Herrera defiende su confianza en los ‘chamacos’ de la Selección de cara al crucial partido ante EE. UU.

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, no escondió que la semana fue difícil, sobre todo porque debió preparar el partido de este domingo a las 5 p. m., frente a Estados Unidos, por los cuartos de final de la Copa Oro, sin cinco jugadores que son importantes para el plantel.

No obstante, el mexicano, lejos de poner excusas, reafirmó su confianza en los hombres que tiene como variantes. Herrera insistió en que los chamacos que tiene han levantado la mano en varias ocasiones para demostrar su valía.

De esta forma, se nota que el “Piojo” Herrera confía en futbolistas como Andy Rojas, Guillermo Villalobos, Fernán Faerron o Kenneth Vargas, quienes, aunque no han sido de la partida, son ahora las soluciones a las bajas de Joseph Mora, Manfred Ugalde, Jeyland Mitchell, Ariel Lassiter y Warren Madrigal.

“Es difícil afrontar las circunstancias. Tenemos cinco jugadores fuera, pero son 21 disponibles. Hay jóvenes con ganas, interés; estamos trabajando para definir si salimos con cinco o con cuatro atrás”, explicó en la conferencia de prensa previa al duelo ante los norteamericanos.

Herrera añadió que, aunque hay bajas importantes por el rendimiento que venían cumpliendo, como las de Manfred Ugalde, Joseph Mora o Jeyland Mitchell, él tiene confianza en los futbolistas que siguen disponibles para que hagan un gran trabajo.

“Tenemos mucha gente extraordinaria. Estos jóvenes me hacen sentir que están listos para cualquier cosa. Ya levantaron la mano, están listos para tomar la estafeta del equipo maravilloso del 2014. Estos torneos nos darán ese punto para entender dónde estamos y dónde debemos crecer”, puntualizó.

Miguel Herrera enfrentará al mismo rival de su debut como seleccionador tico: Estados Unidos. En aquel juego, Costa Rica y Estados Unidos solo pudieron contar con futbolistas del ámbito local, al estar fuera de las Fechas FIFA, por lo cual no es un parámetro muy fiable.

En aquel amistoso del 22 de enero anterior, los norteamericanos se impusieron con marcador de 3-0, con planillas bastante diferentes las que saltarán a la cancha en esta Copa Oro.

“El primer partido era conocer a los muchachos. La directiva (de la Fedefútbol) me dijo: ‘Ve al palco’, pero yo no quise... Nuestra Selección es muy distinta, ninguno de los chicos de hoy estaba. Esta selección es más sólida, más fuerte. Yo me apoyé mucho en aquel momento en Wanchope (entonces asistente técnico). Siento que Estados Unidos no ha cambiado mucho... Pochettino tiene una idea clara, pero esto es un torneo, es diferente”, agregó el “Piojo”.

Costa Rica podría tener en su once la siguiente formación: Keylor Navas; Carlos Mora, Juan Pablo Vargas, Fernán Faerron, Alexis Gamboa, Francisco Calvo; Orlando Galo, Brandon Aguilera, Josimar Alcócer; Alonso Martínez y Kenneth Vargas (o Andy Rojas).

Costa Rica y Estados Unidos se verán las caras en Mineápolis, Minesota, específicamente en el estadio: U.S. Bank Stadium.

Miguel Herrera añadió que es consciente que en esta ciudad no ha calentado la Copa Oro y el ambiente es muy tranquilo, pero detalló que eso no afecta la motivación de sus pupilos porque internamente hay mucha claridad de lo que se juega Costa Rica.

“Sabemos lo importante que es el partido, es un juego que nos puede decir dónde estamos y qué debemos mejorar”, finalizó en referencia al próximo inicio de la eliminatoria mundialista, en setiembre próximo ante Honduras, Haití y Nicaragua.