Fútbol

Más allá del marcador: el clásico entre Saprissa y Alajuelense que dejó gran preocupación lejos de lo deportivo

El Saprissa - Alajuelense del fútbol femenino tuvo situaciones que generaron molestia, pero sobre todo preocupación

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Por Esteban Valverde
Emelie Valenciano fue una de las anotadores de Alajuelense ante Saprissa.
Emelie Valenciano (centro) fue una de las anotadoras de Alajuelense ante Saprissa. (Alajuelense/Alajuelense)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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