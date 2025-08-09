Fútbol

Manfred Ugalde sigue sin ser titular y sin anotar con el Spartak Moscú

El delantero Manfred Ugalde tiene un comienzo atípico de temporada en Rusia

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Manfred Ugalde esta en la mira del Feyenoord
Manfred Ugalde sigue con un rendimiento irregular en el Spartak Moscú de Rusia. (Sitio web del Spartak/Sitio web del Spartak)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Manfred UgaldeSpartak Moscú
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.