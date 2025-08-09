Manfred Ugalde sigue sin ser titular y sin anotar con el Spartak Moscú

Manfred Ugalde sigue con un rendimiento irregular en el Spartak Moscú de Rusia.

El delantero costarricense del Spartak Moscú de Rusia, Manfred Ugalde, continúa viviendo un inicio complejo de temporada, sobre todo porque no ha logrado anotar y continúa siendo irregular en cuanto a sus alineaciones titulares.

Manfred fue suplente, pero entró al minuto 70 del partido que perdió el Spartak contra el Lokomotiv 4 a 2. En cuatro partidos, el Moscú solamente tiene cuatro unidades y está en la posición 11 de la clasificación muy lejos del primer lugar que precisamente es ocupado por el Lokomotiv con 12 puntos.

En la presente temporada Manfred solamente acumula 86 minutos disputados de los 360 que ha jugado el Spartak.

En acción de otros legionarios, el Westerlo de Josimar Alcócer perdió 1 a 0 contra el Mechelen. El nacional fue titular y salió de cambio en el minuto 72.

El Westerlo tiene tres unidades ganadas de nueve posibles, mientras que Alcócer es titular indiscutible en el comienzo liguero.

En Ucrania, Jewison Bennette actuó todo el cotejo en el partido que el LNZ le ganó 1 a 0 al Epitsentr. El hábil extremo comienza a recobrar confianza luego del paso que tuvo por Inglaterra, donde no fue regular.