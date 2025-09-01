Los monarcas de ruta en la categoría máster se coronaron en Buenos Aires de Puntarenas

Las ciclistas que participaron en el Campeonato nacional Máster se despidieron de Ciudad Neily, en la salida de la prueba de ruta.

En una jornada dedicada a los velocistas, donde los embalajes y los ataques en el último kilómetro definieron las carreras, finalizó este domingo 31 de agosto el Campeonato Nacional de Ruta en categoría Máster.

Las competencias tuvieron como escenario el recorrido entre Ciudad Neily y Buenos Aires de Puntarenas en el cual los 240 pedalistas participantes se disputaron los títulos de campeón nacional en las 10 diferentes categorías.

En el Máster A, Josué Garro, quien corrió en solitario, se dejó el título (3:34:42), seguido por Alejandro González de Salud del Sur/Ciclo del Sur-En su Punto (3:34:48) y Richard Araya del Capos Team (3:34:49).

El esfuerzo por ganar la competencia se vio reflejado en los sprints al cierre de cada categoría Máster, durante los campeonatos nacionales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el Máster B, el vencedor fue Rolando Marín de CFT/AXION (3:34:48), seguido por Marco Clare del Team Brandy y Leonardo Solís de Gavia88 Academy (3:34:53).

Por su parte, en el Máster C, el monarca fue Rodney Burgos de RBS Bikes (2:28:44), escoltado por Heiner Alvarado del CCDR Zarcero (2:29:25) y Christian Vargas del BMD Cycling Team (2:29:25).

Mientras tanto, en el Máster D, el vencedor fue Jeffrey Herrera del Team Coreco/Momentum Sports (2:29:22), seguido por Lindsay Varela de INCOSUR, Llano Alto, Cable Brunca (2:29:24) y Juan Espinar de Move (2:29:56).

En el Máster E, el primer lugar correspondió a Erick Barboza de Distribuidora Cruz (2:29:57), seguido por Robert Nunes de Titan Racing/Rugati (2:29:58) y José Luis Jop de Cycling Academy (2:30:00).

En cuanto a las mujeres, en Máster A se impuso Paola Chacón de Víctor Vargas (2:00:33), seguida por su compañera Laura Solano (2:00:44) y Karina Ulate de ATL (2:00:55).

Por su parte, en el Máster B la ganadora fue Maythe Sánchez de Trimax (2:00:40), escoltada por María Fernanda Acevedo de Guayabo & DR Cabellos (2:00:55) y Melissa Cruz de Sykkel (2:00:55).

En el Máster C, la primera posición fue para Vanessa Valverde de Kratos (2:00:55), seguida por Sofía Chaverrí de Sykkel (2:01:56) y Lisbert Alvarado de Roes Centela BabyLiss HP (2:02:14).

Mientras tanto, en el Máster D, el primer lugar fue para Catherina Tellini de Sykkel (2:02:14), seguida por Andrea Casalvolone de Trimax Cycling (2:02:14) y Wendy Solano de Roes Centela BabyLiss HP (2:02:14).

Finalmente, en el Máster E la vencedora fue Karol Delgado de Niytrocycling (2:15:49), seguida por Elena Ocampo de Roca Ingeniería y Arquitectura (2:22:50) y Laura Canet de Persianas Canet (2:36:51).