Los monarcas de ruta en la categoría máster se coronaron en Buenos Aires de Puntarenas

Los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Ruta Máster se realizaron este fin de semana en la Zona Sur

Por Juan Diego Villarreal
Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta Máster
Las ciclistas que participaron en el Campeonato nacional Máster se despidieron de Ciudad Neily, en la salida de la prueba de ruta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Campeonatos Nacionales FecociEvento de RutaCiudad Neily y Buenos Aires de Puntarenas
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

