Liberia le apagó la sonrisa a los sancarleños en su regreso a casa

Fernando Lesme marcó su primer gol con el Municipal Liberia, en la victoria de 0-2 ante San Carlos.

El Municipal Liberia le arruinó la fiesta a San Carlos, que este sábado 9 de agosto inauguró su nueva gramilla sintética en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, donde volvió a jugar después de nueve meses.

Los liberianos, de la mano del paraguayo José Saturnino Cardoso, lograron su segunda victoria en el Torneo Apertura 2025 al vencer 0-2 a los Toros del Norte, alcanzando siete puntos en la actual campaña.

La noche empezó mal para los norteños, quienes a los tres minutos recibieron el primer gol en contra, cuando el mexicano Joaquín Alonso Martínez filtró un balón al joven Randy Ramírez, quien con un remate cruzado marcó el 0-1 para los visitantes.

Para Ramírez, oriundo de El Yas, en Cartago, fue su segundo gol en la Primera División, después de solo tres partidos en la máxima categoría.

Randy Ramírez pone a ganar a los Liberianos. 🔥 pic.twitter.com/2i6EmUiuL6 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 10, 2025

Para colmo, los sancarleños recibieron la visita del entrenador de El Salvador, el colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez, en el remozado Carlos Ugalde Álvarez.

El técnico llegó para observar al volante salvadoreño-costarricense Cristian Martínez, con la intención de convocarlo a la última fase de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, una lesión en el muslo obligó al jugador a abandonar el campo tras solo 10 minutos, en medio de la frustración y el llanto.

Mientras tanto, los liberianos empezaron a tomar el control del compromiso, con más llegadas ofensivas ante un conjunto local muy limitado, que no se vio bien ante sus aficionados. Estos, con silbidos y gritos, no ocultaron su decepción.

La tercera fue la vencida, Fernando Lesme puso el segundo para Liberia. ⚽️ pic.twitter.com/lvnB0MOw3p — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 10, 2025

La segunda parte fue muy similar, con un conjunto pampero amo y señor de las acciones, frente a unos Toros del Norte sin profundidad ni ideas, que hicieron poco para alcanzar un mejor resultado.

Al minuto 57, una gran habilitación de Joaquín Hernández le permitió al paraguayo Fernando Lesme ingresar al área y, con un fuerte remate de derecha, anotar el 0-2 para los liberianos con toda justicia.

Para Lesme fue su retorno al gol en Costa Rica, llegando a 18 conquistas: 14 con el Municipal Liberia, tres con Alajuelense y este, su primer tanto en la actual campaña con los liberianos.

Los guanacastecos llegaron a siete puntos en el Apertura y se mantienen invictos, demostrando un gran equilibrio en su accionar. Por su parte, los sancarleños siguen generando dudas de la mano del técnico Geiner Segura, tras su segunda derrota consecutiva.

De acuerdo a las estadísticas de Felipe Castillo, periodista del Municipal Liberia, los guanacastecos no ganaban a San Carlos en el estadio Carlos Ugalde desde 4 de noviembre del 2006, cuando triunfaron 0-1.