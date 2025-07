Leyenda de la Selección de México se maravilla por la llegada de Keylor Navas a Pumas

Keylor Navas llegó a Pumas y una de las leyendas del club, Claudio Suárez, habló sobre el costarricense. (Elaboración propia/Elaboración propia)

Keylor Navas llega a Pumas de México y es la gran noticia del mercado de traspasos. Claudio Suárez, quien es un histórico del fútbol azteca y tiene la marca de ser el segundo jugador con más apariciones en la selección de México, atendió en exclusiva a La Nación para dar a conocer su valoración ante la llegada del tico.

El Emperador Claudio expresó que Keylor, por logros, es el mejor jugador de la Concacaf sin duda, de hecho lo puso por encima de Hugo Sánchez o Rafael Márquez.

—¿Cuál es su criterio sobre la llegada de Keylor Navas a Pumas de México?

—La verdad, le tengo un gran cariño a Pumas porque ahí me formé, de ahí salí. Siento que han cambiado la filosofía: era un equipo de cantera, y ahora contratan jugadores de afuera. Pero llega una leyenda, un histórico. Es el único jugador con más logros que cualquier mexicano en la Concacaf... ¡Es que mira, tres Champions! Es importante ver que ningún mexicano lo logró.

—La edad parece no ser un problema para Keylor Navas. ¿Qué piensa usted de que llegue a Pumas a los 38 años?

—El portero, siento yo, es más longevo. Por la posición, no tiene tanto desgaste y sigue en gran nivel, como lo vimos en la Copa Oro. En Newell’s no lo seguía tanto, pero en la Selección se le nota el gran nivel. Miguel Herrera es un gran amigo (de Suárez) y habla maravillas de él, y por eso lo buscó para el equipo tico. Eso dice mucho.

—¿Era una urgencia la llegada de Keylor Navas a Pumas?

—Sí, sí. La verdad es que se criticó mucho a la directiva y al cuerpo técnico porque no planearon cómo suplir a Alex Padilla. Le tocó a Rodrigo Parra, un joven de 17 años, tomar el lugar. Se le vio nervioso, no está preparado para ese nivel, lo expusieron. Ahora, la necesidad de traer un portero era elemental —casi que el que fuera—, pero ahorita se sacan un 10 con Keylor Navas, porque él lo cubrirá todo, acapara todo. La llegada de Keylor Navas desbanca a quien sea. Navas aportará muchísimo.La afición de Pumas es noble y exigente; él ya sabe lo que puede encontrar, pero mientras rinda, logrará meterse en el corazón de la gente.

—¿En qué lugar pone a Keylor Navas como fichaje en la historia de Pumas?

—En cuanto a contratación, es una bomba. Vino Ángel Correa a Tigres, Sergio Ramos a Monterrey, James Rodríguez a León... Es una contratación de lujo e histórica a nivel mundial. Ahora, en cuanto a su posición en Concacaf: lo de Hugo Sánchez fue espectacular, lo de Rafa Márquez una locura, pero Keylor consiguió tres Champions. En cuanto a logros, me parece que termina superando a cualquier jugador de la Concacaf. Está por encima de todos en ese aspecto. Yo jugué con Jorge Campos y fue el mejor de México, pero no tuvo la oportunidad de jugar en Europa.

—Se habla de que en México el mejor portero de la historia fue Jorge Campos y Keylor Navas el mejor en la historia de la Concacaf...

—Jorge Campos fue histórico, salió de Pumas. Este club siempre se caracterizó por formar buenos porteros, pero Keylor Navas es Keylor Navas. Jorge Campos y Keylor Navas están a la par... lo digo por mi amistad con Jorge.

—¿Cómo siente que Keylor puede darle una mano a Rodrigo Parra para que recupere la confianza luego de tres errores gruesos?

—Me tocó una época de muchos años donde no había casi extranjeros. A mí me tocó Tuca Ferretti, me tocó verlo formar desde la experiencia. Si Keylor Navas puede, le ayudará muchísimo a Pablo Lara y Rodrigo Parra. Tenerlo al lado será clave. Verlo entrenar será un gran aprendizaje. Ver a Keylor... él será un maestro.

—¿Se vuelve Pumas un aspirante al título con la llegada de Keylor Navas?

—En esa parte, Keylor será importante para sus compañeros, porque puede transmitirles ese deseo de ganar todo. Pumas no es favorito. Hay equipos que se han armado bien, como América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Tigres. Esos son los que apuestan por contrataciones importantes, por grandes planteles. Pumas puede competir, aunque quizá no tiene el equipo como Cruz Azul, que está hasta los dientes. A Pumas le faltan suplentes, pero puede pelear.

—¿Cómo se convierte Navas en ídolo de Pumas?

—La afición te exige entregarte, dejarlo todo en la cancha. En nuestra época había muchos canteranos, corríamos todo el partido, presionábamos al rival; teníamos limitaciones, pero con entrega. Si perdías, igual te aplaudían.