Legionario costarricense vio la tarjeta roja y su equipo vive un momento muy complejo

Patrick Sequeira, arquero costarricense del Casa Pia de Portugal, vivió una jornada para el olvido con su club. El nacional vio la tarjeta roja al final del primer tiempo, mientras que su equipo perdió 2 a 0, lo que provocó que entrara en la zona de cuidado de la tabla de posiciones.

El Casa Pia fue derrotado por el Alverca, por lo que quedó con nueve unidades de 36 posibles. Ante esto, el cuadro de Sequeira está en la posición 15 de la clasificación, mientras que el penúltimo lugar es el Arouca, también con nueve puntos; el AVS es último con tres unidades. En Portugal descienden los dos últimos.

La jugada en la que Patrick vio la tarjeta roja se dio en un contragolpe adversario, en el que el jugador rival se fue solo contra el exfutbolista del Saprissa. El arquero salió con los pies e hizo una clara falta, por lo que el árbitro no dudó en enviarlo a las duchas.

En Rusia, Manfred Ugalde no tuvo actividad en el compromiso que el Spartak Moscú perdió 1 a 0 contra el Baltika. El delantero tico cumplía sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

El Spartak es sexto de la liga rusa con 28 unidades, mientras que el CSKA Moscú es líder con 36 puntos.