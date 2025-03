Las explosivas declaraciones de Johan Venegas al desaparecer de las alineaciones de Guanacasteca

Johan Venegas sigue sin ser tomado en cuenta en la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG). Inexplicablemente, el mundialista de Rusia 2018 pasó de ser capitán del plantel a ser uno de los descartados por decisión técnica ya en tres partidos consecutivos. ¿Qué pasó? Ni el propio jugador lo entiende.

El futbolista tuvo una conversación con Teletica Radio y dio su versión:

- ¿Por qué no juega Johan Venegas?

-Al igual que ustedes, estoy sorprendido también. Estoy muy sorprendido, pero bueno, al final esto es fútbol. Y nada, soy muy respetuoso de todas las decisiones que se toman, aunque no las comparta.

- ¿Ha pasado algo con el director técnico, con la gerencia deportiva, que piense usted que sea eso?

-No, vea, lo que le puedo decir es que tengo 15 años de carrera, creo que es así, no preciso el número exacto. No necesito el número exacto. Me han dirigido los mejores técnicos de Costa Rica, también con carrera internacional, selecciones, técnicos que han ganado campeonatos tanto nacionales como internacionales, y nunca me he caracterizado por tener algún problema con ningún técnico. Siempre soy muy respetuoso, siempre soy muy profesional en lo que hago. Al punto que a veces tengo problemas con mi esposa, porque dice que me sumerjo mucho en el mundo del fútbol. Pero bueno, es parte de la carrera. Y nada, siempre he sido muy profesional y nunca me he caracterizado por ser un jugador problemático. Siempre he sido progrupo.

- Usted es capitán, usted es muy respetuoso. Pero ¿le ha consultado usted directamente al técnico por qué no está jugando o por qué no lo está tomando en cuenta?

-Yo nunca, cuando los técnicos me ponen, nunca les iba a preguntar por qué me ponen. Y ahora que no estoy jugando, tampoco lo hago. Siempre soy muy respetuoso de las decisiones, como le dije. He tenido 15 años de carrera, me han entrenado los mejores entrenadores de Costa Rica, gracias a Dios, he aprendido mucho de ellos. Y nunca he tenido ningún problema con ninguno. De mi parte, no tengo ningún problema y siempre me he dedicado profesionalmente a mi carrera. Me entreno, soy tan profesional que pago mis terapias. Me entreno aparte, hago doble turno porque sé que necesito estar bien físicamente. Porque cuando uno entra en una edad avanzada, necesita estar bien físicamente. Gracias a Dios venía teniendo una gran temporada. Y como dijo Maradona, alguna vez: ‘Me cortaron las piernas’. Pero bueno, es parte del fútbol y toca ser respetuoso con las decisiones.

- ¿Y qué dicen sus compañeros? ¿Cómo es el ambiente en el camerino? Porque usted es figura del equipo, es el capitán.

-Yo creo que con mis compañeros tenemos un camerino muy sano, muy unido, que es lo que nos ha caracterizado desde que yo llegué acá. Es la virtud más grande del camerino: buenos compañeros, buenas personas. Nos llevamos muy bien. Hasta ellos mismos me comentan que obviamente el equipo me necesita y que a ellos les gustaría que estuviera adentro. Pero como te dije, son decisiones y yo soy respetuoso de ellas.

- ¿Está pensando o ha buscado una salida del equipo? ¿Ha recibido llamada de algún otro equipo de Costa Rica preguntando por usted y sobre esta situación que está viviendo?

-Creo que hay muchos rumores en las redes sociales y eso, pero yo todavía no me adelanto a las cosas. Soy muy respetuoso del lugar donde estoy. Y bueno, ya Dios verá en el futuro qué va a traer o qué se va a presentar. Y sé que va a ser lo mejor para mí y mi familia.

- ¿Cuánto le queda de contrato en ADG?

-Todavía me queda contrato. Pero bueno, como sabemos, el fútbol es muy cambiante. Vamos a ver después de este torneo qué cosas suceden, ver las situaciones. La verdad es que estoy muy tranquilo. Me entreno muy bien. Trato de entrenarme más que los demás, porque sé que esa competitividad que siempre he tenido es lo que me ha llevado a ser el jugador que soy. Y bueno, de anotar tantos goles y eso. Y como le dije anteriormente, venía teniendo una gran campaña. Venía haciendo goles, goles importantes. Venía jugando muy bien al fútbol. Pero bueno, al final son decisiones y hay que ser respetuoso de ellas. No pasa nada.

- Si no mejora la situación, ¿buscaría salir del equipo? ¿Se ve otra vez vistiendo camisetas que ya se puso, como Alajuelense, Saprissa o Herediano?

-Como le dije, no me adelanto a los tiempos. Trato de vivir el día a día. Cada día va a traer su propio afán. Y bueno, creo que los equipos que usted menciona son lugares en los que me ha ido muy bien. Tengo historias muy bonitas, muy buenas, y estoy muy agradecido con esas instituciones.