La Selección de Costa Rica se topará al campeón del planeta en el Mundial Sub-20

La Selección de Costa Rica Femenina Sub-20 conoció a sus rivales para la cita del orbe que se celebrará del 5 al 27 de setiembre en Polonia. La Tricolor estará en el Grupo E junto a las representaciones de Corea del Norte, Portugal y Colombia.

El reto para el equipo patrio es mayúsculo, porque Corea del Norte es la actual monarca del planeta en la categoría, además de que suma tres mundiales en sus vitrinas.

Por otra parte, la Selección de Colombia tiene amplia experiencia en este certamen, ya que acumula tres participaciones.

En el caso de Portugal, este torneo marcará su estreno en la rama femenina.

“Tomamos con toda la responsabilidad y seriedad lo que nos tocó. Será un torneo duro, pero estamos muy contentas de volver a tener un mundial. Queremos los partidos contra Corea del Norte, Colombia y Portugal”, afirmó la entrenadora patria, Patricia Aguilar.

La Fedefútbol informó que próximamente el grupo que afrontará la cita del orbe será convocado para trabajar en el Proyecto Gol.

Calendario de la Selección de Costa Rica: