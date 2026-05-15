Fútbol

La Selección de Costa Rica se topará al campeón del planeta en el Mundial Sub-20

La Selección de Costa Rica Sub-20 tendrá al frente a un rival favorito por el cetro del orbe

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Por Esteban Valverde
La Selección Sub-20 femenina clasificó al Mundial de Polonia 2026. Prensa FCRF.
La Selección Sub-20 femenina clasificó al Mundial de Polonia 2026. Prensa FCRF. (Prensa FCRF. /Prensa FCRF.)







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Selección Femenina Sub-20Costa RicaMundial de Polonia 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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