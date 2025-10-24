La Selección de Costa Rica queda eliminada del Mundial al perder estrepitosamente con el equipo local

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica perdió 3 a 1 con Marruecos y quedó eliminada de la Copa del Mundo.

La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica sufrió una dura derrota, al perder 3 a 1 con el equipo local Marruecos y así culminar su participación sin aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la categoría.

El partido fue para el olvido en el bando tico, sobre todo para la guardameta Valeria Fernández, quien había figurado en el sorprendente empate contra Brasil, cuando atajó un penal al minuto 90.

Esta vez, la guardameta tica falló en el primer gol al salir mal y luego cometió un penal.

Costa Rica se despide del Mundial con solo un punto en tres partidos, esto porque perdió con Italia y Marruecos, mientras que consiguió la igualdad ante Brasil.

En cuanto, al juego, la Selección fue víctima de su ansiedad y la presión que se metió por conseguir un resultado positivo que permitiera confirmar el gran momento que se vivió en el último encuentro, cuando se le empató a Brasil.

Las jugadoras ticas lucieron imprecisas en ofensiva, pero también carecieron de la disciplina defensiva que mostraron en el partido anterior y esto trasladó una inseguridad a cada sector del terreno de juego, donde Marruecos sí consiguió marcar diferencia con su juego físico.

Las africanas marcaron diferencia con juego de contacto y mucho vértigo en la última zona de juego.

Si algo no se le puede reclamar al plantel tico fue su entrega durante los 90 minutos. Al punto que al final recibió el premio del descuento en el marcador.

La anotadora del gol costarricense fue Naima Moya al minuto 95 del duelo.