Fútbol

La Selección de Costa Rica queda eliminada del Mundial al perder estrepitosamente con el equipo local

La Selección de Costa Rica sufrió dura derrota luego de dar la gran sorpresa ante Brasil

Por Esteban Valverde
La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica perdió 3 a 1 con Marruecos y quedó eliminada de la Copa del Mundo.
La Selección Femenina Sub-17 de Costa Rica perdió 3 a 1 con Marruecos y quedó eliminada de la Copa del Mundo. (Fedefútbol/Fedefútbol)







Selección de Costa Rica Sub-17Mundial
