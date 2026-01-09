La revancha de José Andrés Salvatierra

En diciembre del 2024 José Andrés Salvatierra disputó la Primera División con Santa Ana, acá en un juego contra Saprissa.

José Andrés Salvatierra vivió prácticamente un año de parón deportivo. El lateral derecho, formado en Alajuelense y quien estuvo a punto de ir a la Copa del Mundo de 2014, se desvinculó de Santa Ana a finales de 2024 y desde entonces no volvió a jugar de manera profesional.

No obstante, esa misma institución le abrió nuevamente las puertas para 2026 y hoy es uno de los refuerzos de peso en la Liga de Ascenso.

Salvatierra conversó con La Nación y expresó su sentir al volver a vestirse de corto para afrontar una nueva temporada.

“Cuando salí de Santa Ana quedé inactivo. Jugué los octavos de final con Municipal Desamparados en Linafa, pero no es lo mismo. Ahora Cristian Oviedo me buscó y, la verdad, a mis 36 años siento que todavía puedo dar mucho”, comentó.

En el aspecto físico, el futbolista se siente conforme y es enfático en que el deseo de competir y ganar sigue intacto, razón por la cual aceptó la oportunidad con el objetivo claro de pelear por el ascenso a la máxima categoría.

Salvatierra ya sabe lo que es triunfar en la Segunda División con el conjunto santaneño, pues fue parte del plantel que logró el ascenso a la Primera División en 2024.

“Estoy bien. La verdad es que creo que tengo alguna ventaja: en este tiempo inactivo no me dio mucha hambre, no subí de peso, me mantuve en buen nivel. Hice gimnasio por aparte y arranqué la pretemporada de lleno”, externó.

Durante ese año sin competencia profesional, Salvatierra aseguró que el retiro nunca pasó por su cabeza y que siempre mantuvo la esperanza de volver al fútbol.

“Siempre he estado anuente a escuchar opciones. No llegaron muchas, pero me mantuve bien. Quiero aportar; por las lesiones y el historial clínico hubo temor de algunos clubes de apostar por mí, siento yo. No pensaba retirarme, estaba más bien en un descanso”, acotó.

Junto a Salvatierra, Santa Ana reforzó su planilla con figuras de experiencia como Jordy Evans (exSaprissa), Jordan Smith y Bryan Cordero, arquero con pasado en Cartaginés y Santos, entre otros equipos.

“Mi mentalidad siempre ha sido ganar, eso lo adquirí gracias a mi paso por la Liga. El objetivo es pelear este torneo y competir con Inter San Carlos. Cuando hablé con Cristian Oviedo (entrenador) y Johan Salas (presidente), el panorama era incierto sobre el nivel del equipo, pero hoy lo veo bien, con madurez y una edad promedio adecuada para competir”, contó.

Salvatierra también aprovechó para destacar lo feliz que se siente por el título 31 de Alajuelense, club con el que vivió años complicados, aunque también fue parte del plantel que alcanzó la estrella 30.

“Para nadie es un secreto que soy liguista. Fui afortunado de defender esos colores. Este título lo disfruté como aficionado, detrás del marco norte. Queda mucha gente en la institución a la que uno quiere, entonces se alegra por ellos. Era bastante merecido”, finalizó.

El futbolista asume este regreso como una oportunidad de reencontrarse consigo mismo dentro del campo, convencido de que aún tiene mucho que aportar.

“Ojalá las cosas se den. Fue una gran motivación volver. Veo esta oportunidad como una redención. Mi salida de Santa Ana fue extraña, pero decidí regresar porque quiero reencontrarme”, concluyó.