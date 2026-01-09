Fútbol

La revancha de José Andrés Salvatierra

José Andrés Salvatierra vuelve al fútbol profesional luego de un año alejado de las canchas

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Partido Saprissa Santa Ana
En diciembre del 2024 José Andrés Salvatierra disputó la Primera División con Santa Ana, acá en un juego contra Saprissa. (JONATHAN JIMENEZ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José SalvatierraAlajuelenseSanta Ana
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.