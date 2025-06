La reacción de Francisco Calvo al perder la cinta de capitán con Keylor Navas

Con el regreso de Keylor Navas a la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera tomó la decisión de darle al Halcón la cinta de capitán. Ante esto, Francisco Calvo, quien venía portando el brazalete, tuvo que ceder la banda.

Ahora, por primera vez, Calvo confiesa su sentir ante esta situación. El defensor evitó cualquier polémica y aclaró de inmediato que su rol de liderazgo no depende de portar o no la cinta.

“Muchos años en la Selección, he sido capitán sin cinta. No necesito el reconocimiento externo para liderar. Con lo que los muchachos sienten hacia mí es suficiente, y lo que yo siento hacia ellos es suficiente”, afirmó.

Francisco atendió a los medios de comunicación previo al entrenamiento de la Tricolor este martes, en medio de la preparación para los juegos eliminatorios del 7 de junio frente a Bahamas y el 10 contra Trinidad y Tobago.

“El capitán es una insignia, una banda, pero la coherencia entre equipo es muy buena, y Keylor lo que viene es a aportar”, sentenció.

Francisco, sin duda, es uno de los líderes del cambio en la Nacional, al punto de ser de los pocos que posee experiencia mundialista. Estuvo en Rusia 2018 y Catar 2022.

El zaguero también habló sobre su futuro deportivo, ya que el club en el que jugaba, el Hatayspor, descendió.

“Con mi equipo, tengo contrato, pero sí voy a cambiar de equipo. Vamos a salir. No voy a jugar en segunda división. Me siento bien, he sido muy constante en mis clubes, entonces cuando uno es constante, algo está haciendo bien. Vamos a ver qué oportunidad nos da Dios”, finalizó.