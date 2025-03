La primera gran estrella olímpica de Costa Rica hoy se asegura de que los medicamentos lleguen a todo el mundo

Cada vez que pasa frente a la piscina María del Milagro París, en el Parque La Sabana, se llena de orgullo y recuerda cómo el entonces presidente de la República, José Figueres Ferrer, la llamó por teléfono a Guatemala y le preguntó: “¿Qué puede hacer Costa Rica por usted?”

Aquella niña de solo 12 años, que se convirtió en la reina de los primeros Juegos Centroamericanos en Guatemala 1973 al ganar 13 medallas de oro y una de plata, respondió sin titubear: “Una piscina olímpica para que pueda ser utilizada por todo el mundo”.

Al compartir aquella anécdota con La Nación, la exnadadora María del Milagro París Coronado sonríe, sabiendo que en aquella ocasión le cumplieron la promesa y le demostraron el cariño y apoyo que necesitaba para triunfar, sin imaginarse que la alberca llevaría su nombre.

María del Milagro París: la primera estrella de la natación costarricense

María del Milagro fue la primera costarricense en competir en una final olímpica, al clasificarse a los Juegos de Moscú 1980 en la prueba de 100 metros mariposa, bajo la dirección del técnico Francisco Rivas. En esa final ocupó el séptimo lugar, llenando de orgullo a toda Costa Rica.

Aunque se retiró en 1983, a los 22 años, para realizar su internado como doctora, su legado marcó un hito en la historia del deporte costarricense. Fue la primera gran estrella de una nación que vibró con sus hazañas en la natación.

La destacada atleta y la también exnadadora Margarita Chacón recibieron un reconocimiento el pasado domingo 9 de marzo, durante el evento “Las 7 horas 2025 de natación – El Reto”, en su décima edición. En la competencia, realizada en la piscina del Costa Rica Tenis Club, participaron 16 equipos en una prueba de resistencia.

“Me siento muy contenta de estar aquí. Cuando vengo, comparto con muchas de las personas con las que estudié medicina. Estuvimos mucho tiempo juntos durante el internado y la residencia, Cuando terminé de estudiar medicina, trabajé en el Hospital de Niños. También saludo a otros amigos de la natación”, expresó París.

Margarita Chacón y María del Milagro París (derecha), viajaron desde los Estados Unidos para recibir un homenaje en la competencia El Reto 7 Horas de Natación 2025 que se realizó en el Costa Rica Tenis Club. (Marvin Caravaca/Mcaravaca)

María del Milagro visita a su familia entre tres y cuatro veces al año y confiesa que su familia sigue creciendo. Ahora conoce a sus llamados sobrinos nietos y otros parientes, aunque nunca deja de estar enterada de lo que sucede en su país.

“Siempre estoy leyendo qué pasa en los torneos grandes de natación, quién va y quién no va. Cuando me fui de aquí, me dediqué a la carrera de medicina. Ahora tengo una sobrina que practica esgrima y estoy aprendiendo un nuevo deporte porque ella dice que no sé nada. Ahí estoy aprendiendo”, comentó entre risas París.

María del Milagro París y su máximo orgullo

En su carrera deportiva, María del Milagro París ganó 800 medallas, 250 trofeos, impuso 350 marcas nacionales e internacionales y disputó 39 torneos internacionales, incluyendo dos Juegos Olímpicos: Montreal 1976 y Moscú 1980.

“Me siento muy orgullosa. Cuando empecé a nadar, nunca imaginé hasta dónde podía llegar. Como todos, empecé como novata. Llegar a los Campeonatos Mundiales y a los Juegos Olímpicos era otra cosa. Fue un camino largo y lleno de sacrificios, pero también de grandes momentos”, añadió.

Por un instante, María del Milagro se queda observando la piscina del Tenis Club, como viajando al pasado, mientras observa a los jóvenes y veteranos nadadores que, brazada a brazada, desafían la prueba de resistencia de siete horas.

María del Milagro París compartió con los asistentes a la competencia El Reto, en el Costa Rica Tenis Club, donde los nadadores y entrenadores querían un recuerdo con la exnadadora. (Marvin Caravaca/Mcaravaca)

A sus 61 años, la exatleta olímpica mantiene vivos sus recuerdos, aunque ya no practica natación. Su especialidad, la modalidad de mariposa, le provocó lesiones en los hombros, por lo que tuvo que someterse a una cirugía. Hoy admite que entra a la piscina, pero no puede nadar de forma competitiva en categorías máster.

Aunque la natación fue parte de su vida durante ocho años, desde niña soñó con ser médica, por lo que sabía que debía estudiar y prepararse no solo para las competencias, sino también para su carrera profesional.

“Cuando nosotros nadábamos, el deporte era 100 % aficionado. No había gente que nos patrocinara ni nada por el estilo. Cuando llegó el momento de decidir si iba a seguir nadando o empezar el internado en el hospital, supe que ya era tiempo de retirarme y comenzar a ejercer”, declaró París.

María del Milagro París fue recibida por el Presidente de la República, José Figueres Ferrer, tras ganar 13 medallas de oro y una de plata en los Juegos Centroamericanos de Guatemala en 1973. La Nación

La doctora París Coronado trabajó en el Hospital de Niños y posteriormente se trasladó a Estados Unidos para especializarse en farmacia.

“Trabajo en investigación médica, en el desarrollo de nuevos medicamentos. Laboro con compañías farmacéuticas, llevando todo el proceso para que los medicamentos sean aprobados y enviados a las farmacias, donde las personas puedan adquirirlos”, explicó.

La exatleta detalló que todos los medicamentos deben ser probados y posteriormente monitoreados para evaluar su efectividad y posibles efectos en la población.

El evento “Las 7 horas 2025 – El Reto” está a punto de concluir y María del Milagro es llamada a la premiación, pero antes revela los momentos que más atesora en su carrera deportiva.

“Llevar la bandera de Costa Rica en las ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos o en los Campeonatos Mundiales de natación fue mi mayor orgullo. Igual, la recepción del pueblo de Costa Rica al regresar de las competencias. A veces les digo a mis amigos que los chiquillos ya no se acuerdan de uno”, expresó entre risas París.

Visiblemente conmovida, añadió: “Nunca imaginé el impacto que pude tener en las personas. Cuando algunos papás me reconocen, me dicen que no saben cuánto ayudé a sus hijos o cuánto los inspiré a seguir nadando y a desarrollarse en el ámbito profesional. Escuchar eso me llena de alegría y es algo que no puedo describir”.