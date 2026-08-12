La insólita confusión que rodeó la muerte de futbolista nigeriano

El futbolista nigeriano Chinedu Ozor, del Katsina United, de ese país africano, generó una de las confusiones más extrañas que ha enfrentado el mundo del fútbol. El jugador sufrió un desmayo durante un partido de su club, lo que provocó que fuera declarado fallecido en el hospital. Sin embargo, en la morgue le detectaron signos vitales, por lo que fue internado nuevamente, aunque horas después murió.

La información fue tan impactante a nivel mundial que medios de todo el orbe hicieron eco de lo sucedido.

“Entonces, inesperadamente, surgió una noticia impactante. Cuando llevaron a Chinedu Ozor a la morgue para embalsamarlo, ‘volvió a la vida’. Incluso hay informes de que el personal de la morgue vio accidentalmente cómo el jugador movía el dedo. Inmediatamente alertaron a todos para que pudieran llevar a Ozor al hospital”, se lee en un reporte de Tuoi Tré Online, el diario más importante de Vietnam, que sirvió de referencia para otros medios debido a la atención que le dio al hecho.

No obstante, horas después, el propio rotativo afirmó que la situación se debió a una confusión y que el propio club del jugador confirmó el deceso.

“Pero Ozor no ha vuelto a la vida. Se ha ido. Momentos como este no deberían convertirse en una historia falsa sobre su resurrección”, declaró el Katsina United.