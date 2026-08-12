Fútbol

La insólita confusión que rodeó la muerte de futbolista nigeriano

Un futbolista nigeriano sufrió un desmayo, luego se reportó fallecido pero en la morgue el deceso tuvo un desenlace inesperado

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Por Esteban Valverde
Así anunció el Katsina United la muerte de Chinedu Ozor.
Así anunció el Katsina United la muerte de Chinedu Ozor. (Katsina United/Katsina United)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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