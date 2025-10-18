La carrera más exigente de obstáculos tendrá como escenario Orosi de Cartago

La carrera de obstáculos Spartan Race Costa Rica 2025, se realizará este domingo 19 de octubre en la Hacienda La California, en Orosi de Cartago. Cortesía: MJ Comunicación

La carrera de obstáculos más reconocida del planeta volverá a nuestro país este domingo 19 de octubre con el Spartan Race Costa Rica 2025, presentada por Scotiabank, en la Hacienda La California, en Orosi de Cartago.

En un recorrido que promete desafiar cuerpo, mente y espíritu, en un entorno natural sin comparación, la reconocida competencia combina fuerza, resistencia y determinación. El evento se desarrollará entre cafetales, montañas y ríos cristalinos.

Se espera que el evento ofrezca una experiencia integral para atletas y familias, con zonas recreativas, gastronomía, exhibiciones y recuerdos oficiales de la marca.

La competencia contará con dos modalidades principales. La primera será la carrera Sprint 5K, en las categorías Elite, por edades y Open, con 20 obstáculos y una duración promedio de 1 hora y 32 minutos. Esta modalidad brindará la oportunidad a deportistas de todos los niveles de vivir la experiencia Spartan, diseñada para poner a prueba la fuerza, la agilidad y la resistencia mental.

Además, se realizará la Kids Race, una competencia especialmente diseñada para niños, con distancias entre 1.5 y 3 kilómetros, de 10 a 20 obstáculos y un tiempo estimado de 32 minutos.

Rodolfo Villalobos, director de Grupo Publicitario y productor del evento en Costa Rica, explicó que la entrega de kits iniciará a las 7 a. m., realizándose una hora antes de cada heat de competencia.

“Queremos que cada participante viva una experiencia que vaya más allá de la carrera, en un entorno que los inspire y los rete en igual medida. Hacienda La California, frente al Mirador de Orosi, es un refugio de belleza, historia y calma, donde los paisajes se abren como un abrazo verde entre cafetales y ríos cristalinos”, explicó Villalobos.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar del Spartan Village, una zona especialmente creada para familias y acompañantes, con opciones de comida, exhibiciones, productos oficiales y souvenirs de la marca. La entrada será gratuita y el parqueo tendrá un costo de ₡3.000.

Spartan Race Costa Rica 2025 promete ser una experiencia inolvidable, donde la superación personal, el esfuerzo y la conexión con la naturaleza se unen para desafiar los límites de cada competidor.