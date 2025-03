Kliver Gómez sobre su salida del Saprissa: ‘Cuando uno viene de un equipo pequeño, lo mínimo te lo cobran’

Kliver Gömez, zaguero del Puntarenas F.C., habló ampliamente sobre su salida del Saprissa para el torneo que se disputa en la actualidad, donde llegó en condición de cedido por parte del Monstruo a los porteños.

El lateral aseguró sentirse agradecido con la S, aunque también mandó un mensaje fuerte, ya que consideró que, al llegar de un equipo pequeño, tuvo un nivel de exigencia muy alto.

“En Saprissa me sentí valorado al principio cuando estuve con Vladimir (Quesada); creo que tuve bastantes minutos. Al final, como todo, cuando uno viene de un equipo llamado pequeño, por decirlo así, y llegás a un equipo grande, lo mínimo te lo cobran. Yo di mi mayor esfuerzo, salí con dos títulos, también le agradezco a Saprissa”, aseguró a los medios presentes en el Fello Meza, donde su plantel enfrentó al Cartaginés.

El defensor aprovechó para mandar un mensaje de agradecimiento a David Guzmán, futbolista que lo recibió y guió en el camerino morado.

“Yo, cuando llegué a Saprissa, me acogieron. También quiero rescatar a David Guzmán, que siempre fue uno de los más fieles, que estuvo ahí dándome consejos y hasta la fecha. No pienso que me hayan hecho menos, solo que uno, como jugador, tiene que irse ganando su nombre, y al final, en Saprissa hay muchas estrellas y se les da su valor”, pronunció.

Kliver Gömez vive con el Puntarenas F.C. un gran momento; el conjunto naranja es líder de la Primera División.