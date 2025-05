Keylor Navas zanja cualquier posibilidad de polémica con Patrick Sequeira

Tras la derrota 2-0 ante Cataluña, el arquero de la Selección de Costa Rica, Keylor Navas, atendió a la prensa y aprovechó el espacio para cerrar cualquier posibilidad de polémica respecto a su regreso a la Tricolor y el papel que podría desempeñar Patrick Sequeira, quien asumió la titularidad tras su retiro temporal.

Navas no ocultó la ilusión que le genera volver a vestir la camiseta de la Selección Nacional:

“Yo con él (Patrick Sequeira) me llevo muy bien. No hay que meter morbo donde no lo hay. Si juega él o yo, todo va a estar bien. Nunca hemos tenido un solo problema y no lo vamos a tener ahora. Los dos tenemos el mismo objetivo: ir al Mundial”, afirmó con firmeza.

El arquero también reflexionó sobre el desempeño del equipo ante Cataluña:

“Yo creo que hay mucho talento. Tenemos un entrenador con una buena idea y experiencia. Poco a poco vamos a ir trabajando en esa idea y ordenando nuestro juego”, comentó.

Navas consideró que, especialmente en la primera parte, Costa Rica tuvo momentos positivos:

“Tuvimos control del partido, se generaron algunas ocasiones. En el segundo tiempo costó más, pero es normal”, añadió.

Durante su actuación, el arquero del Newell’s Old Boys no fue exigido constantemente, aunque sí tuvo una intervención clave al detener un potente remate de Keita Baldé.

“Hoy tuvimos una prueba de alto nivel. Me parece que es una muestra para los muchachos de que con talento no alcanza”, señaló, en tono reflexivo.

Finalmente, Navas fue consultado sobre el futuro del Real Madrid, club al que defendió entre 2014 y 2019, y compartió su visión sobre la próxima temporada:

“Mi carrera en España fue muy bonita. El Madrid siempre peleará por todos los títulos. Este año que pasó fue de aprendizaje, y ahora creo que llegarán mucho más fuertes”, concluyó.

Declaraciones a Radio Columbia.