Keylor Navas ya ‘juega’ con Pumas: Arropó y respaldó a joven de 17 años que cometió yerros en dos juegos

Keylor Navas ya fue presentado oficialmente como arquero de Pumas de México. El guardameta costarricense atendió a los medios de comunicación y despejó dudas sobre su llegada al club universitario, así como las razones por las que optó por esta opción en lugar de otras ofertas, incluyendo propuestas de Arabia Saudí y Estados Unidos.

Además, Navas reflexionó sobre su papel en el camerino de Pumas y reveló que ya ha tenido un acercamiento con el joven arquero Rodrigo Parra, quien tuvo un difícil arranque de temporada tras cometer varios errores en los primeros partidos.

—¿Qué lo convenció de firmar por Pumas?

—La verdad, fue sencillo. Después de que hablé con Eduardo Saracho (director deportivo), supe del cariño, la ilusión y esas ganas de tenerme en un club grande de México. No podía desaprovechar la oportunidad.

—En una Copa Oro Efraín Juárez le anotó. ¿Qué recuerdo tiene de eso? ¿Qué piensa de él como entrenador?

—Recuerdo que en ese momento (2009) Efraín me dijo: “Seré su entrenador y usted sabrá lo que hace…“ (risas). Ya fuera de broma, es un privilegio estar acá y tenerlo como entrenador. Tiene mucho conocimiento. Estamos contentos y vamos a trabajar día con día. Ojalá podamos seguir ganando juntos.

—¿Ya conversó con Rodrigo Parra (arquero de 17 años que cometió graves errores los primeros dos partidos) sobre su difícil inicio de temporada?

—Sí, el primer contacto fue muy bueno. Me recibieron muy bien; se ve que hay un gran grupo humano. Ya entrené con Parra. Voy a estar ahí para ayudarle, es un chico muy joven. No será la primera ni la última vez que se equivoque, pero puede levantarse. Por algo está acá. Sé que saldrá adelante. Cuando le toque jugar, lo hará muy bien. Tiene muchas condiciones. En los momentos bajos no hay que sentirse los peores; hay que trabajar, y los resultados llegarán.

—Con opciones en Arabia y Estados Unidos, ¿por qué elegir la Liga MX?

—Es cierto que el fútbol en Arabia está creciendo mucho, y tuvimos ofertas. Pero queríamos venir a Pumas. Estamos muy agradecidos con los equipos que se acercaron, pero esta decisión nos deja en paz, tranquilos y felices. Además, ahora estamos cerca de nuestra familia, y eso era muy importante.

—¿Qué papel tendrá Keylor Navas en el camerino de Pumas?

—Siempre he sido muy tranquilo, trato de estar para ayudar. Quiero ser un apoyo, un ejemplo, alguien que pueda aconsejar. Yo vine a ganar. Sé que eso es importante, y que el esfuerzo es fundamental. Quiero exigir, pero no imponer. Lo más lindo es crecer como compañeros. Hay que trabajar y ser humildes. Lo bonito es que todos estén con el chip del esfuerzo y del compromiso.

—¿Está listo para jugar?

—Sí, estoy preparado. Ayer tuve mi primer entrenamiento, y ya empezamos a aclarar ideas. Cuando uno tiene la mente dispuesta, está listo para entregarse. Esto es como ir a la universidad: si uno estudió, está preparado. Yo he entrenado muy bien y me siento confiado para responder. Quiero salir con buena nota.

—¿Miguel Herrera influyó en su decisión de llegar a México?

—Sí, hablé con el profe. Conoce el club, me contó muchas cosas, me aconsejó. Tenerlo como entrenador en la Selección ayuda mucho a tomar decisiones. Estoy agradecido. Todos los consejos ayudan a aclarar ideas.