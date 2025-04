Newell’s vs. Huracán: Keylor Navas fue clave para el gol de ‘La Lepra’ que sueña

Newell’s consiguió golpear a Huracán en el minuto 44.

Keylor Navas logró atraṕar un centro, consiguió sacar rápido y esto fue clave para que los rojinegros abrieran el marcador contra el adversario.

La diana fue de Valentino Acuña, juvenil de Newell’s de 19 años. Con este resultado, los rojinegros sueñan con seguir vivos en la búsqueda por clasificar.

La tuvo Newell's (4:26 p. m.)

Muy cerca Newell’s de abrir el marcador. El equipo de Keylor Navas tuvo la primera ocasión clara del partido contra Huracán cuando Carlos González remató de cabeza solo en el área pequeña, pero con poca puntería al punto que el esférico terminó por encima del horizontal.

Comienzo complejo para Newell's (4:15 p. m.)

Newell’s enfrentó un inicio de partido complicado ante Huracán.

El conjunto adversario tuvo más la posesión del balón, sin embargo no logró profundidad en ofensiva por lo que no hizo sufrir a Keylor en los primeros minutos.

Inicia el juego (4:03 p. m.)

Con mucha intensidad arrancó el duelo entre Newell’s y Huracán.

La Lepra llevó la iniciativa los primeros cinco minutos y tuvo dos incursiones en el área rival que estuvieron a punto de darle la primera ocasión clara para marcar.

Ambiente espectacular

El estadio Coloso: Marcelo Bielsa es una verdadera locura en la previa del juego entre Newell’s y Huracán.

La afición de La Lepra es consciente que este partido puede significar la clasificación, por lo que llenó por completo el Coloso y desde la previa metió presión a los jugadores rivales.

Alineación

Previa

Keylor Navas y Newell’s enfrentan una final en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario, Argentina.

El cuadro del costarricense se las verá contra Huracán a las 4 p. m. en un cotejo que marcará seguir con vida o la eliminación de los Leprosos.

Newell’s debe ganar para mantenerse con vida hasta la última fecha y soñar con una clasificación ‘contra todos los pronósticos’.

Al frente, Navas y compañía tendrán a uno de los mejores equipos de su zona: Huracán.

El adversario es tercero de su grupo y acumula 27 unidades en 14 compromisos y ya está en la liguilla del balompié argentino.

Keylor Navas en un entrenamiento en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's. (Newell's/Newell's)

¿Dónde verlo?

Newell’s enfrenta a Huracán, en la penúltima fecha del fútbol de Argentina. El cuadro de Keylor Navas no tiene otro camino más que la victoria si quiere mantenerse con vida y a las 4 p. m. recibirá a un plantel que ya está pensando en la liguilla.

El cotejo será transmitido por la aplicación de Disney Plus, la cual tiene una suscripción mensual alrededor de los ₡7.000.

Newell’s llega a este compromiso con 16 puntos y en el puesto once de la clasificación, pero si gana alcanzará la cifra de 19 y se meterá de lleno en la pelea por el octavo lugar (último puesto que da un lugar en la liguilla)

En este momento, la octava posición es de Estudiantes de La Plata, plantel que llegó a 21 puntos en esta jornada luego de igualar contra Tigre 0 a 0.

Para este partido uno de los principales atractivos es la presencia de Keylor Navas, quien se reunió recientemente con Miguel Herrera para confirmar su regreso a la Selección de Costa Rica en el próximo mes de junio.

Preparador de Keylor Navas se rinde ante el tico

“La presencia de Keylor, su aura, marca la diferencia. A veces no necesita decir nada, solo con estar ya marca pauta. Todos lo siguen. A figuras como Keylor Navas hay que cuidarlas y respetarlas, eso es lo mejor que puedes hacer”, destacó Gastón Monzón, preparador de porteros de Newell’s.

Monzón señaló que no le sorprende el promedio de casi cinco tapadas determinantes por juego del Halcón y confesó que parte de la estrategia del cuerpo técnico es entender que al exjugador del Real Madrid es muy difícil anotarle desde larga distancia, una opinión que comparte también el DT Fabbiani.

“Es el mejor portero del campeonato argentino, y a nivel mundial está en el top 5. No tengo dudas. Lo que hizo en el Madrid, lo que ha hecho con Costa Rica... es impresionante. Le tengo un gran aprecio y admiración. El Ogro me trajo acá y yo vivo 24/7 para Keylor Navas. Me pone muy feliz que a mis arqueros les vaya bien”, añadió.