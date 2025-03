Keylor Navas tiene su propia Selección de Costa Rica

El arquero de Newell’s Old Boys de Argentina e histórico futbolista de Costa Rica, Keylor Navas, armó su propia Selección Nacional para hacerle frente a retos deportivos. El guardameta anunció la creación del equipo de motocross KN1, una selección de pilotos que representará a Costa Rica en esta disciplina.

Navas explicó que siempre ha sentido gusto por el mundo de las motos e, incluso, confesó que ha tenido la oportunidad de andar en una pista, aunque con mucha precaución. No obstante, ahora encontró la forma de apoyar a los talentos del motocross, así como en su momento otras personas lo hicieron con su carrera deportiva.

“Desde pequeño siempre soñé con practicar motocross, pero no tuve los medios ni las oportunidades. Sin embargo, ese sueño nunca se apagó. Hoy la vida me da la posibilidad de devolverle un poco a la juventud de Costa Rica. Vi el talento que hay en este país y sentí que era el momento de formar un equipo que les brinde las herramientas y el respaldo que yo no tuve”, expresó el guardameta.

El equipo conformado por Navas está integrado por Abraham Alfaro, Fabio Prado, Elías Chavarría, Ignacio Galva y Rodrigo Chavarría.

Más allá del talento en la pista, el arquero enfatizó que también buscó seleccionar personas que compartan valores deportivos con los que él se identifique, como la disciplina y la lealtad.

“Quiero personas que representen bien al país, pero no solo por cómo compiten. Me fijé también en la actitud que tienen, su capacidad de aprendizaje y su compromiso. Busco formar no solo grandes pilotos, sino también grandes personas”, puntualizó.

El Halcón añadió que aprovechó su visita a Costa Rica—motivada por trámites personales relacionados con su residencia en Argentina—para hacer el anuncio de su equipo. Asimismo, fue enfático en su deseo de que KN1 logre trascender y representar al país a nivel internacional.