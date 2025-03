Keylor Navas se declara encantado con Argentina y hasta con el ‘Dibu’ Martínez

(Newell's Old Boys/Newell's Old Boys)

Keylor Navas, arquero costarricense de Newell’s de Argentina, aseguró sentirse encantado en Argentina.

El portero tico fue consultado por ESPN sobre cómo ha vivido estos primeros meses en Rosario, y el guardameta fue claro en afirmar que está muy feliz.

A Keylor también le preguntaron por el estilo de portero que es Emiliano “Dibu” Martínez. Ante esto, el Halcón no escondió que es llamativa la personalidad del portero de Argentina, pero también declaró que no duda de que es un portero de jerarquía mundial.

“Yo creo que son personalidades, todas las personas tienen opiniones diferentes. No he tenido la oportunidad de compartir con él como persona, pero tengo amigos que lo han hecho y hablan muy bien de él, así que no creo que sea casualidad”, acotó.

“No todos los porteros hacen lo que él hace, él lo disfruta, ataja increíble, y al que no le gusta, pues es cuestión de vida... Hay gente que disfruta lo que hace”, agregó.

Keylor aprovechó para dar un mensaje a Argentina, donde se siente muy cómodo:

“Acá apoyamos a la selección, en mi casa se respira todo lo que venga de este país que nos ha recibido muy bien”, finalizó.