Keylor Navas recibe dos bombazos emocionales para inspirarse previo al Newell’s - Racing

Keylor Navas y Newell’s se juegan la vida ante Racing, por el torneo argentino a partir de las 12:30 p. m.

No obstante, en la previa del compromiso el arquero tico recibió dos empujones emocionales muy positivos que pueden servirle como inspiración de cara a la ‘final’.

El primero es una entrevista que le hizo TyC Sports, canal argentino dedicado al deporte, al niño que se robó las miradas en el último juego de Newell’s, ya que se metió al campo de juego para abrazar al tico.

El momento quedó grabado y fue muy emotivo, porque el arquero nacional actuó como un padre y lo abrazó con fuerza.

Valentino se llevó un recuerdo de Keylor Navas que jamás olvidará... 🥹



“Es un sueño para mí. Fue un sueño cumplido para mí, le dije que lo amaba, lo quería”, aseguró el pequeño.

El padre del niño explicó que su hijo siempre se acerca a la baranda a alentar.

Él siempre va abajo a alentar y en un momento se me perdió, vi para allá y cuando vi era Valentino. No me esperaba nunca qué hiciera algo así”, dijo entre risas.

Por otra parte, la Liga Argentina nombró a Keylor futbolista del mes en abril.

Es un reconocimiento a su extraordinaria labor en un Newell’s que sigue enrachado, después de un mal arranque de torneo.