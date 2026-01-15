Keylor Navas impresiona con paradón ante Tigres en la Liga MX (video)

Keylor Navas y Pumas hacen buen juego ante Tigres en la Liga MX.

Keylor Navas es protagonista en el juego entre Pumas y Tigres.

El arquero tico consiguió detener un remate en el cierre del segundo tiempo que levantó a los aficionados por lo compleja que fue la atajada.

La actuación del nacional salvó el resultado positivo que está obteniendo el cuadro de Pumas. Los felinos de la capital mexicana ganan 1 a 0 al final del primer tiempo.

La jugada de Keylor provocó los aplausos de su entrenador, Efraín Juárez, mientras que sus compañeros llegaron a felicitarlo.