Keylor Navas impresiona con paradón ante Tigres en la Liga MX (video)

El arquero costarricense Keylor Navas fue figura en el primer tiempo entre Pumas y Tigres

Por Esteban Valverde
Keylor Navas y el Pumas no logró avanzar a los cuartos de final de la Liga MX. Instagram Pumas.
Keylor Navas y Pumas hacen buen juego ante Tigres en la Liga MX. (Instagram Pumas. /Instagram Pumas.)







