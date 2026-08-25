Fútbol

Keylor Navas habla claro a la afición de Pumas

Keylor Navas tomó la palabra ante la irregularidad de Pumas en el inicio del segundo semestre del 2026

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Añadir La Nación como fuente preferida en
Keylor Navas en el partido contra Necaxa, en el que Pumas igualó 1 a 1, fue el encargado de dirigir la charla en el campo de juego.
En el partido contra Necaxa, en el que Pumas igualó 1 a 1, Keylor Navas fue el encargado de dirigir la charla en el campo de juego. (Pumas/Pumas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PumasKeylor Navas
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.