Keylor Navas habla claro a la afición de Pumas

En el partido contra Necaxa, en el que Pumas igualó 1 a 1, Keylor Navas fue el encargado de dirigir la charla en el campo de juego.

Keylor Navas habló de frente a la afición de Pumas, el equipo en el que milita en México, para explicar el irregular inicio de temporada que ha tenido el cuadro en el segundo semestre de 2026, luego de ser subcampeón de la Liga MX en el primer torneo del año.

Navas hizo un llamado a la paciencia, sobre todo porque se está iniciando un proceso bajo las órdenes del entrenador Esteban Solari, quien tomó el lugar de Efraín Juárez después de que este último saliera por diferencias internas.

Pumas es noveno de la clasificación, con ocho puntos, mientras que el líder es América, con 13 unidades.

“Yo creo que el grupo está mentalizado en hacer las cosas bien. Obviamente, cuando hay cambios, hay que adaptarse. Ni una cosa es peor o mejor, sino que todo requiere una adaptación. Somos un equipo en construcción, el entrenador está tratando de dar su idea y nosotros de entenderla lo mejor posible”, manifestó el guardameta en entrevista con Análisis Puma, un podcast independiente dedicado a la actualidad del club.

Keylor insistió en que son conscientes de que, luego del buen primer semestre, se espera un mejor desempeño en la cancha.

“Sabemos que la situación no es fácil, hay que tener paciencia. Nosotros somos los primeros que queremos ganar todos los partidos. A veces las cosas no salen como son, pero eso no quiere decir que no vamos a entrenar con las ganas de mejorar para llegar a ser el equipo que nosotros queremos y que la afición quiere ver”, declaró.

Las palabras de Keylor llegan como un alivio para Pumas. Además, todo indica que los Felinos tendrían un refuerzo de última hora que podría marcar mucha diferencia. Se trata del seleccionado mexicano César Huerta, quien no seguiría en el Anderlecht de Bélgica.

Diferentes medios aztecas confirman que en las próximas horas se oficializaría la llegada del jugador.

“Confirmado, Huerta vuelve a Pumas de manera definitiva. Pumas compró al jugador y firmará por tres años. Él llegará a México este miércoles para hacerse exámenes médicos”, afirmó el especialista en fichajes del mercado mexicano, César Luis Merlo.

Pumas jugará el próximo viernes a las 9 p. m. contra Tijuana en la Liga MX.