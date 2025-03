Keylor Navas confirma lo que todos se preguntan sobre el penal ante Boca Juniors. ¿Tocó la bola?

Keylor Navas, arquero de Newell’s, atendió a los medios de comunicación luego del triunfo de su equipo 2 a 0 contra Boca Juniors.

El portero tico afirmó a ESPN que sí tocó el esférico en el penal y, con esto, el balón fue al vertical de su mano derecha. Ante esto, el tico aclaró todas las dudas que había alrededor de si él había o no detenido el penal.

“La toqué primero con el guante y ahí tocó el palo. Por dicha la toqué y no la metí. Los rebotes no me impactaron en ningún momento y la pelota se fue afuera”, aseguró.

El guardavallas también confesó que la pasión por Newell’s ya llegó a su hogar, y sus hijos, Thiago y Mateo, ya hasta se saben las canciones que canta la hinchada.

“En mi casa mis hijos cantan las canciones de Newell’s”, mencionó.

Keylor explicó que era importante sumar tres puntos contra Boca, por lo que evalúa el triunfo como un paso importante en el momento de la temporada que está viviendo Newell’s.

“Feliz, gracias a Dios, era un partido complicado. Sabíamos el rival que teníamos al frente. Enfrentar a Boca a cualquiera motiva y sacamos una victoria”, declaró.

Navas dio a conocer que, antes de abandonar el Coloso, Marcelo Bielsa, él fue a visitar a Ander Herrera y Edinson Cavani al camerino de Boca en el estadio Leproso, ya que quería saber cómo estaba el volante español. Navas fue compañero de ambos jugadores en el París Saint Germain de Francia.

“Yo creo que los fui a visitar, con ellos tengo experiencias muy bonitas de vida. Estuve hablando con Ander para desearle que se recupere pronto. Una lesión en un deportista es muy dura, y más cuando es un amigo, así que espero que esté bien lo antes posible”, pronunció.

El Halcón fue consultado sobre la experiencia en el balompié argentino y cómo describe el nivel en el que está ahora:

“Es un fútbol intenso, fuerte, las aficiones son muy bonitas. Me gusta mucho el ambiente, siempre que estamos en casa es increíble, pero de visita también, porque se siente cómo se vive el fútbol y eso me está encantando”, acotó.

Keylor enfatizó que el primer gol de Newell’s ante Boca, el cual inicia en sus pies, se da gracias a una jugada planificada.

“Yo creo que sí lo trabajamos, porque es un jugador fuerte que cubre el balón. Él tiene mucho chance de ganar, tratamos de ponerla ahí para que nos ayudara y nos dio resultado”, dijo sobre Carlos González, delantero al que Navas le pasó el balón para que luego él prolongara a Luciano Herrera (anotador).

Por último, el tico describió el trabajo del director técnico, Cristian Fabbiani.

“Me llevo muy bien con él, es un entrenador que nos trata bien, le gusta el trabajo fuerte y sabe cuándo hay que trabajar y cuándo hay que divertirse. Tenemos una relación buena. En el equipo me siento importante y trato de ayudar lo más que puedo, y cuando a uno le salen las cosas bien, pues uno se siente feliz. Estoy disfrutando del momento”, finalizó.