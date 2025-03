¿Keylor Navas como dueño del Saprissa? Arquero contestó la pregunta que todos se hacen

Keylor Navas sonrió, miró y respondió rápidamente. El histórico arquero costarricense se vio sorprendido este jueves, durante la presentación de su equipo de motocross, por una pregunta inesperada: ¿Usted invertiría en Saprissa?

Ante esto, el guardameta fue enfático: “No creo, ellos ya están llenos”. Navas se refirió a Horizonte Morado, la sociedad anónima propietaria de la mayoría de acciones del equipo tibaseño tras la gestión de Jorge Vergara.

Aunque Keylor no ocultó su amor por Saprissa, considera que es difícil formar parte de la cúpula dirigencial del club.

“Es el equipo que yo quiero, pero no está a mi alcance”, finalizó.

Navas explicó su postura en el contexto de su reciente inversión en un equipo de motocross. El arquero aseguró que, en algún momento, pensó en invertir en el fútbol, pero las condiciones no se dieron.

“Yo lo he intentado. No lo descarto, pero cuando las cosas no se dan por alguna u otra razón, la verdad es que a mí no me gusta quedarme estancado, sino que busco la forma de seguir creciendo. El propósito de todo esto siempre es ayudar, extender una mano a nuevos talentos”, comentó.

El vínculo de Keylor con Saprissa ha estado presente desde que dejó el club en 2010 para unirse al Albacete de España. De hecho, recientemente, Navas no ha descartado la posibilidad de volver a vestir la camiseta del Monstruo en algún momento, aunque en la actualidad milita en Newell’s Old Boys.