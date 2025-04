Kevin Sancho relata el intento de asalto en el Morera Soto tras el partido Alajuelense-Saprissa

Kevin Sancho salía tranquilamente del estadio Morera Soto. Caminaba junto a su esposa, la exdiputada Franggi Nicolás, por las cercanías de la LigaStore, después de ver a Alajuelense empatar contra Saprissa. Sin embargo, notó que un hombre lo observaba a unos 10 metros de distancia.

Sancho comenzó a sentirse incómodo, pero continuó caminando. La sorpresa del exjugador de la Liga llegó cuando vio que el hombre chocó su cuerpo de frente con el suyo. Ante esto, Sancho intentó apartarse, pero en ese momento notó que la otra persona le metió la mano en el bolsillo y le sacó el celular.

Kevin reaccionó de inmediato, tomó al sujeto por la mano y le quitó el teléfono.

“Andaba con mi esposa viendo el clásico, ya íbamos camino al carro. Cuando el tipo me mete la mano en la bolsa y me saca el teléfono, yo me di cuenta, entonces inmediatamente reaccioné y le metí sus buenos golpecitos”, aseguró.

Un mae estaba asaltando a Kevin Sancho, este se dio cuenta y lo agarró a manazos, tuvo que separarlo Cristian Oviedo. pic.twitter.com/iVHnYW87IB — TD Más (@tdmascrc) April 22, 2025

De repente, dos manos lo tomaron y lo abrazaron. En medio de la furia que sentía, Sancho no identificó quién era hasta que escuchó la voz que le decía: “Tranquilo, ya pasó”.

“Por casualidad, Cristian Oviedo estaba pasando por ese mismo lugar y, cuando lo vi, estaba abrazándome y tranquilizándome. Pero la verdad es que sí tenía mucho enojo”, acotó.

La esposa de Sancho estaba muy asustada, pero la situación no pasó a mayores.

“Nunca me había pasado, es la primera vez y es una lástima que la gente se aproveche de las situaciones. Hablando de fútbol, que es un deporte, algo sano, ya seguimos reafirmando que en el estadio no se puede andar tranquilamente”, acotó.

Para Kevin, la experiencia negativa no borró lo que disfrutó del juego. El exlateral rojinegro confesó que vio un buen rendimiento de la Liga, aunque el resultado no se dio.

“El clásico me pareció muy bueno, la Liga sólida, buena posesión de pelota. Saprissa llegó a hacer un bloque muy bueno, un sistema defensivo a la contra, y sirvió. La Liga se desgastó, pero fue un clásico llamativo y bonito”, finalizó.

En un video que difundió TD+, se ve a la policía controlando la situación. Sancho fue enfático en que la mala experiencia no lo alejará del estadio.