Kenneth Vargas demostró en un minuto cómo se juega una eliminatoria y tranquiliza a la Selección de Costa Rica

Kenneth Vargas fue el elegido por Miguel Herrera para tomar el lugar de Brandon Aguilera en el once de la Selección de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica logró, en un minuto, ponerse arriba en el marcador contra Haití. La gran figura de esa diana fue Kenneth Vargas, el jugador que no tuvo participación en el duelo contra Nicaragua, pero que, al tomar el lugar de Brandon Aguilera para este partido, consiguió brillar en apenas 60 segundos.

Vargas fue el autor del gol, pero además generó la jugada al robar un balón en salida, combinar con Manfred Ugalde y aprovechar un gran servicio del delantero para anotar ante el guardameta rival.

Con velocidad y precisión, Vargas demostró que puede ser un jugador que hace diferencia en el ataque tico.

¡Keneth Vargas nos dibuja una sonrisa, nos enciende la ilusión! pic.twitter.com/bUju3aYaSY — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025

Este gol es tranquilizante para el combinado que dirige Miguel Herrera, sobre todo porque la Nacional había iniciado con mucha intensidad y una marca fuerte en los primeros minutos del partido.

El tanto le está dando a Costa Rica la posibilidad de llegar a cuatro unidades en su grupo.

Por otra parte, en menos de diez minutos, los ticos ya habían tenido otra ocasión importante, cuando Carlos Mora estrelló el balón en el vertical derecho de Haití.

La Selección de Costa Rica muestra una intensidad distinta respecto al juego contra Nicaragua.