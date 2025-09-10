Fútbol

Kenneth Vargas demostró en un minuto cómo se juega una eliminatoria y tranquiliza a la Selección de Costa Rica

Kenneth Vargas tomó un lugar en el once de la Selección de Costa Rica y en poco tiempo demostró su hambre de Mundial

Por Esteban Valverde
01/09/2025, Alajuela, San Rafael, Proyecto Gol, entrenamiento de la selección de Costa Rica para el inicio de la eliminatoria hacia el Mundial 2026.
Kenneth Vargas fue el elegido por Miguel Herrera para tomar el lugar de Brandon Aguilera en el once de la Selección de Costa Rica. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)







