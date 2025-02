Kendall Waston es “fichado” como el nuevo delantero del Saprissa

Kendall Waston ahora será delantero. Dejará su puesto en la zaga del Deportivo Saprissa y, por el resto del Torneo Clausura 2025, comandará la ofensiva morada.

Sus asistencias, pivoteo y fortaleza en el ataque llevaron al técnico José Giacone a confiarle la ofensiva. Gracias a su físico imponente, Waston es casi imparable para las defensas rivales y fue clave en la victoria saprissista por 2-0 frente a Sporting FC, a pesar de que solo jugó 45 minutos.

“Ya habíamos comentado algo con el ‘profe’. Soy un soldado más. Obviamente tomo el reto con la seriedad del caso. No solo pienso que debo cumplir, sino hacerlo bien, marcar la diferencia y asegurarme de hacer las cosas de la mejor manera. Hay una competencia muy sana y no podemos relajarnos; debemos trabajar extra”, comentó Waston en FUTV.

El ahora delantero destacó que la victoria ante Sporting FC es clave en la lucha por la zona de clasificación y que el objetivo es seguir sumando para escalar posiciones y asegurar un lugar en la siguiente fase.

Kendall también indicó que los triunfos le dan confianza al plantel, no solo en el campeonato nacional, sino también en la Copa de Campeones de la Concacaf. Este jueves enfrentarán al Vancouver Whitecaps en Canadá por el partido de vuelta, luego de haber ganado 2-1 en el Ricardo Saprissa.

“En lo personal, me alegra mucho por Ariel, que no venía marcando goles y ahora suma dos de forma consecutiva. Me alegra poder ayudarle. Queremos trascender en la Concacaf y en el campeonato nacional, pelear la clasificación y avanzar a la siguiente fase en ambos torneos”, añadió Waston.