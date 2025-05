¿Jugará Herediano contra Guanacasteca? ‘Después de las aventuras que he vivido aquí, no me extrañaría’

En el Club Sport Herediano aún se toman con calma el hecho de ser líderes generales del Torneo Clausura 2025 y esperan la resolución del Comité de Competición, que debe determinar si se les otorgan los puntos del último partido de la primera fase ante Guanacasteca, o si deberán viajar al estadio Chorotega de Nicoya.

Aunque los resultados de la jornada 21 los mantienen inamovibles en la cima del certamen, aún está pendiente el posible viaje a Nicoya para enfrentar a la ADG, o bien, la posibilidad de contar con una semana larga para preparar la serie de semifinales.

Al equipo nicoyano, el Comité de Licencias le revocó su licencia para competir en la Primera División, y el Comité de Competición ha dejado de programar sus partidos.

Posteriormente, esta entidad es la encargada de otorgar los puntos a los rivales de turno. Así sucedió con Sporting y Cartaginés, que ganaron en la mesa 3-0 y recibieron los puntos correspondientes.

Actualmente, el Deportivo Saprissa está a la espera de que también se le adjudiquen los puntos, mientras que Herediano debe aguardar, primero, que no se programe su partido ante los pamperos y, luego, que se le asignen las unidades.

Todo esto deberá resolverse durante la semana, ya que la jornada 22 se disputará el miércoles y se espera que las semifinales inicien el próximo fin de semana.

En este momento, Herediano suma 43 puntos, por 39 de Alajuelense, por lo que ya aseguró el primer lugar. Cartaginés y Puntarenas FC tienen 38, mientras que Saprissa podría quedar con 36, a la espera de la adjudicación de los puntos ante Guanacasteca.

Una injusticia jugar contra Guanacasteca

No obstante, el delantero mexicano José de Jesús Tepa González no descarta que los florenses deban realizar el viaje a Nicoya para cerrar la primera fase del torneo, aunque considera que sería injusto.

Sin embargo, no lo descarta, dada su experiencia en el fútbol costarricense durante los dos torneos cortos que ha disputado con los rojiamarillos.

“Obviamente, sería una locura que se programe el juego ante Guanacasteca, pero después de las aventuras que he vivido aquí, no me extrañaría. Puede pasar cualquier cosa y no me sorprendería”, comentó González en Radio Columbia tras el duelo ante Puntarenas FC, cuyo marcador fue de 1-1.

El Tepa aseguró que deben estar preparados para todo, aunque lo ideal sería que el compromiso no se programe y poder esperar al rival en semifinales.

“Si nos tocara una semana larga, sería ideal para descansar y que Jafet pudiera preparar el primer partido de la semifinal, que será a muerte. En el torneo anterior tuvimos que cerrar las llaves de visita, mientras que ahora será en casa, por lo que hay que analizar muy bien la estrategia que debemos aplicar”, añadió González.

El artillero azteca declaró que ante Puntarenas disputaron un partido complicado, pero en el que el Team nunca dejó de luchar para lograr el empate.

“Es una probadita de lo que pueden ser las semifinales y el equipo estuvo a la altura. Hemos venido realizando rotaciones y aun así respondimos en los partidos más exigentes. Esperamos estar listos para las semifinales”, concluyó González.