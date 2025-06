Jugador del Herediano se despide:“Han sido cinco años de altibajos, de lágrimas y de muchas ilusiones”

Después de su paso por el Club Sport Herediano, donde ganó tres campeonatos nacionales y tres Supercopas, el experimentado volante se despidió del club y de los aficionados con un sentido mensaje en sus redes sociales.

John Jairo Ruiz, quien no continuará en el Team, agradeció a los seguidores del cuadro florense por su apoyo, así como a Fuerza Herediana:

“Hoy me toca decir adiós a la que fue mi casa durante cinco años y medio, un lugar que me abrió las puertas a mí y a mi familia. Agradezco enormemente a todas las personas que, de una u otra forma, estuvieron siempre ahí.

LEA MÁS: Un exjugador del Saprissa es la tercera baja del Herediano tras coronarse bicampeón

“Han sido cinco años de altibajos, de lágrimas y de muchas ilusiones que no cambiaría por nada.

Hoy me despido de una gran institución y de un club enorme en todos los sentidos de la palabra. A la magnífica afición la llevaré siempre en el corazón; son y serán parte fundamental de mi carrera y de mi vida.

Hoy me despido, pero me llevo conmigo algo que no se borra: cinco años de lucha, victorias, derrotas, aprendizajes y, sobre todo, hermandad.

LEA MÁS: Nuevo técnico del Herediano habla de sus objetivos, su paso por el club y el reto que le espera

Gracias por cada momento compartido dentro y fuera de la cancha. Gracias por el apoyo que me han brindado hasta hoy.

¡Gracias, una y mil veces, Familia Herediana!“.

John Jairo, en la última campaña, prácticamente no jugó al padecer diferentes lesiones que lo alejaron de la titularidad.