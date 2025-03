Jugador de Saprissa no deja dudas que apoya a Los Ángeles Galaxy en la serie contra Herediano

Su paso por Los Ángeles Galaxy le dejó grandes recuerdos y amigos, por lo que no dudó en apoyar a sus excompañeros en el partido de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante el Herediano, que se disputó en el estadio Fello Meza.

El delantero morado Gino Vivi compartió en sus redes sociales una fotografía junto al volante alemán Marco Reus, antes del duelo entre florenses y angelinos en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago.

Con el título “Pleasure to have met you, legend” (Un placer haberte conocido, leyenda), se observa a un Vivi muy sonriente mostrando la imagen en sus redes sociales. En la foto, sostiene una camiseta número 11 del Borussia Dortmund, firmada por el futbolista alemán.

El saprissista Gino Vivi vive muestra orgulloso la camiseta firmada por el alemán Marcus Reus. Tomado Instagram (La Nación/Tomado Instagram)

Gino Vivi fue fichado por Los Angeles Galaxy en diciembre de 2022 a través del sistema de draft, y en abril de 2023 se oficializó su contrato.

Con los angelinos debutó en mayo de 2023 frente al Colorado Rapids.El costarricense también jugó en junio para el LA Galaxy II en la MLS Next Pro e incluso marcó un gol en el clásico californiano ante Los Angeles FC (4-3).

Los aficionados del Herediano también le pidieron la camiseta al alemán Marco Reus, quien sin duda fue la sensación en el Estadio Fello Meza. (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

El 4 de julio de 2024 se oficializó su fichaje en condición de préstamo por seis meses con el Deportivo Saprissa, préstamo que fue renovado para el Torneo Clausura 2025.

Además, de Gino Vivi los aficionados del Herediano también le pidieron la camiseta al exseleccionado alemán y exfigura del Borussia Dortmund.